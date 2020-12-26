下載5張網路美食圖侵權使用 網拍業者須賠1萬5

彰化縣一名網拍食品業者今年下載網路現成5張照片圖檔，略加修改或沒修改，直接當作自己販售的產品照片，被圖片攝影者葉姓男子發現，一狀告到法院，因網拍業者坦承沒獲得授權即使用圖片，但沒與葉男達成和解，彰化地方法院依涉犯著作財產權罪處拘役40天得易科罰金，附帶民事賠償1萬5000元。全案可上訴。

判決書指出，彰化縣某網拍食品業者長期在拍賣網站販售進口零食餅乾，需要5種商品的照片圖檔，她沒現成照片，不去原廠官網上找照片，也不自己設法拍攝，而是到網路瀏覽有無現成照片圖檔可用，後來找到5張可用照片，即下載後稍作修改或根本沒改，就當作自己販售食品的照片。

法官認為，網路上的食品照片拍得美輪美奐，應該可以判斷是他人所創作，這名網拍業者未取得著作權人的同意或授權，直接擷取後，略作修改或沒修改就當作自己的商品照片，涉犯侵害他人著作財產權罪。