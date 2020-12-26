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影／詐騙老梗3周就騙到250萬 車手遇警裝傻影片曝光

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方在街上巡邏查獲一名詐騙集團車手，向上溯源發現成員眾多，該集團用旅館作為據點短租，以解除分期付款、購物設定錯誤等詐術，3周向13名被害人詐騙新台幣250萬元，警方日前組成專案小組攻破，詢後將15名嫌犯依詐欺罪嫌送辦。

大同分局建成派出所警員，是今年10月25日中午巡邏行經太原、長安西路口，見一名男子形跡可疑，神情緊張。男子發現警方上前關心，神情變得更慌張，試圖找機會離開現場，警方認為可疑，一查之下發現他是詐騙集團收手。

警方查出他有詐欺前科，發現他身上有多張人頭卡片及疑似35萬元的犯罪所得，透過他手機微信對話紀錄發現，還有多名共犯。過程中，警方問他「你是不是車手？」男子裝傻回覆「什麼是車手」，不過事證明確，男子最終坦承犯行，警方將他帶回調查並組成專案小組偵辦。

當天晚上8點多，警方執行第一波埋伏，先在大同區寧夏路一家旅館查獲尤姓車手、于姓收水、曾姓指揮手等3人，得知其集團另名車手準備到台北車站一處置物櫃放置金融卡等贓物，一小時後又前往該處逮人。

專案小組後續再調閱監視器及清查手機資料，10月至12月間又陸續拘提3名車手、2名介紹人、1名收水、1名取簿手，最後下台中查獲27歲簡姓主嫌及2名地下匯兌商。

這件詐騙案，警方共查扣59萬4000元新台幣，不過警方估算，該集團3個禮拜共詐騙13名被害人共250萬元現金。警方說，其手段為假冒網購平台人員、銀行行員，以解除分期付款、購物設定錯誤向被害人詐騙財物。

警方指出，該集團成員各自用名車、名牌等代號取名，例如CK、LV、Gucci、法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼，警方詢後將15名嫌犯移送士林地檢署偵辦。

警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣10張提款卡、16支工作用手機、1台點鈔機及59萬4000元不法犯罪所得。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 車手

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