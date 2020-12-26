男子進醫院未戴口罩 對護理師罵三字經判刑2個月

罹患妄想型思覺失調症的張姓男子赴醫院就診沒戴口罩，經提醒除用三字經罵人外，還拿血氧偵測器丟向施姓護理師。法官考量張男身心狀況不佳，判刑2個月，得易科罰金。

彰化地方法院法官審理此案，認為醫事人員執行醫療業務是為了救治病患生命及身體健康，被告對醫事人員施以暴力恐嚇，妨害醫事人員執行醫療業務，不僅危害人身安全，更減損醫事人員士氣及醫療品質，所為殊不可取。

不過，法官考量被告犯後坦承犯行，並與被害人進行調解，又罹患妄想型思覺失調症、領有輕度身心障礙手冊，身心狀況不佳，認為張男涉犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣計價1000元折算1日。

依日前公布的刑事簡易判決書，張男今年5月前往位於彰化埔心鄉的衛福部立彰化醫院就診，但張男在醫院內未戴口罩，施姓護理師見狀上前詢問有無帶口罩，張男突然用三字經辱罵施姓護理師，還拿血氧偵測器丟向施姓護理師。

醫院工作人員見狀趕緊通報彰化縣警局溪湖分局處理，張男遭警送辦。其中，有關公然侮辱和毀損部分，施姓護理師撤告，但張男行為違反醫療法部分仍然被起訴。