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假帳號騙投資博奕網站平台可賺大錢 男子挨告判賠75萬
新北市許姓男子去年經手機通訊軟體介紹投資博奕網站平台可以賺大錢，五天內分3次轉帳共75萬元，豈料轉帳隔天就被通知已全數輸光，氣憤提告並附帶民事賠償，警方依匯款帳戶查出是徐姓男子找人頭提供給詐騙集團使用，刑事部分今年7月被依幫助詐欺取財罪判刑6個月；民事部分，新北地院民事法庭日前判決徐男應賠償75萬元，可上訴。
判決指出，許男去年7 月底經手機通訊軟體LINE暱稱「甯甯」之人，佯稱投資博奕網站平台，獲利頗豐的話術所吸引，五天內將75萬元分三次匯入「甯甯」提供的銀行帳戶，豈料，款項全數匯完後隔天，對方即告知「75萬元已全數輸光光。」許男不甘損失立即報警提告。
警方依許男匯款帳號查到人頭帳戶所有人為趙姓及許姓兩名男子，二男辯稱是借給徐姓男子，警方循線在新北市三重區找到24歲徐男，徐男坦承以每個帳號一年收2至3萬元代價，面交給詐騙集團使用。
新北地院刑庭今年7月依幫助詐欺取財罪判刑6個月，且併科罰金18萬元；民事部分，新北地院民庭日前判決徐男應賠償75萬元，仍可上訴。
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