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新婚3個月亮紅燈 不滿第三者持續騷擾 求償99999元獲准

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市劉姓女子新婚才滿3個月，發現王姓女子竟偕丈夫游姓男子上摩鐵偷情，劉婦選擇原諒並要求王女不得再與丈夫有任何連繫，沒想到事隔不到一個月，王女即反悔，至去年底還持續騷擾其家庭，劉女不堪其擾提告求償9萬9999元，新北地院日前判准，可上訴。

判決指出，劉女去年3月14日才與游姓男子結婚，二人新婚還未滿一百天，王姓女子竟於去年6月14日與丈夫前往汽車旅館發生性行為，劉女事後知悉，為求家庭和睦，選擇原諒丈夫，於去年7月中經3人當面協議，王女答應不再與游男有任何聯絡與往來。

沒想到事隔才半個月，王女竟反悔，去年7月底先以手機通訊軟體騷擾謾罵游男、藐視劉女配偶身分，至去年12月間仍屢次以家用電話、手機來電騷擾游男，嚴重干擾已懷孕劉女的正常婚姻生活。

劉女不堪其擾，以侵害配偶權按鈴提告，並求償9萬9999元精神損害慰撫金。因王女未出庭，新北地院認為楊女請求允當判准，仍可上訴。

新婚3個月亮紅燈，不滿第三者持續騷擾丈夫，元配怒告求償9萬9999元，新北地院判准。示意圖／Ingimage
新婚3個月亮紅燈，不滿第三者持續騷擾丈夫，元配怒告求償9萬9999元，新北地院判准。示意圖／Ingimage

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