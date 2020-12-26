歸仁雙屍命案謝志宏獲補償2319萬 律師認偏低會提覆審

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審後，台南高分院逆轉改判謝無罪定讞，謝遭關押6834天，院方裁定一日3500元折算共2319萬9000元。謝志宏的律師涂欣成說，法院依公務員違法與否及謝所受損害綜合考量做出裁量，但比例上明顯失衡，以一日3500元折算明顯偏低會提覆審。

謝志宏的律師涂欣成表示，謝志宏面對死刑威脅，遭關押6834天所受損害，僅以一日3500元折算偏低。他說，法院在刑事補償判決書認公務員對謝案沒有什麼過失，法官可能有所誤會。

他指出，在更四審時，謝志宏否認犯罪，即提及行跡交代稿，法院應依職責調查，調查當時行跡交代稿。另謝志宏也多次提及不正行為部分，不曾與女性被害人有任何身體接觸，辯護人要求調閱錄音帶等，但當年沒有錄音帶或沒有錄音，是公務員的錯誤，「法院認定與我想的不一樣」。