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資深檢察事務官捲入強摘蜜蘋果 桃檢：尊重警方調查
桃園地檢署孫姓檢察事務官被台中梨山1名汪姓果農控訴，今年10月在地主朋友帶領下進入果園，強摘他將採收的蜜蘋果，雙方爭執時孫還嗆他「你沒讀法律啦！」汪不滿向媒體投訴才曝光；對此，桃檢表示，相關糾紛由警方釐清中，會視結果再做行政議處。
據了解，孫姓檢察事務官過去由警官轉任，期別相當資深，已在桃檢任職多年，目前在工作量不輕的機動組，與其他3名事務官一起負責支援專案，而孫表現中規中矩，也不曾出包，工作能力中上，交辦業務也不至於會推辭。
桃檢發言人、襄閱主任檢察官趙燕利表示，案發後孫有向他說明，與投訴人發生的相關糾紛目前由台中警方調查中，桃檢尊重調查，也會視後續結果，再決議是否做行政程序處理。
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