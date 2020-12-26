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民事糾紛開庭釀口角 8人庭外打架進警局

中央社 / 台南26日電

台南地方法院24日審理一件民事案件後，雙方人員在院內走道起衝突，其中一方2人受傷。警方今天表示，雙方「沒有從院內打到院外」，聞訊到派出所關心的友人也沒有滋擾情況。

台南市政府警察局第四分局分局長蔡進閱上午接受媒體聯訪表示，24日下午4時接獲台南地院通知，指稱在法庭走道有傷害事件，員警到場了解後發現兩方人士因民事糾紛官司發生衝突，一方6人、另一方2人，共有2人受傷，員警隨即將雙方分別帶返派出所偵辦。

蔡進閱表示，隨後有其中一方的多名友人前往育平派出所外關心受傷人員，警方擔心雙方有進一步衝突，立刻調派警力前往勸離。這些人當時坐在派出所外的公車亭附近，沒有部分媒體報導叫囂、滋擾、包圍派出所情況，民眾經員警說明勸導並登錄資料後離開。

蔡進閱指出，衝突的雙方當天沒有從法院內打到法院外的情況，目前除其中受傷的1人尚未製作筆錄外，其餘涉案人的筆錄都已完成，全案調查偵辦中。警方同時與台南地院、台南地檢署取得聯繫，往後開庭若有特殊情況時，可先知會警方加派警力，警方對任何挑戰公權力的行為一定依法究辦。

警方初步調查，當天衝突的雙方是因債務糾紛到台南地院開庭，開庭結束後雙方在法庭走道上發生口角，再演變為肢體衝突，衝突時間約有5分鐘，事後其中一方的多名友人趕到法院外及派出所外關心，但衝突沒有擴大。

警察 公車 債務

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