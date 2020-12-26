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台灣法學會50週年 蔡總統期勉深化累積獨特經驗

中央社 / 台北26日電

台灣法學會今天舉辦「2020年度法學會議暨第50屆會員大會」，總統蔡英文致詞時肯定學會的貢獻，也期許學會協助各領域的法制和人權保障工作，深化並累積台灣的獨特經驗。

台灣法學會今天於台灣大學舉辦法學會議及會員大會，研討主題為「國際規範與台灣法制」，邀請總統蔡英文出席，國家安全會議秘書長顧立雄、行政院政務委員羅秉成、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、大法官黃瑞明、謝銘洋也都到場。

總統致詞時表示，50年前台灣處於威權統治年代，但當時的法律人本於專業倫理和價值信念組成學會，透過學術活動推展法律服務，更令人欽佩的是，學會成員積極走入社會，在台灣爭取民主轉型、司法改革、人權保障的過程中善盡責任，提供屬於法律人的觀點。

總統進一步指出，學會在90年代正式更名，成為內政部立案中，第一個以「台灣」為名的全國性團體，充分彰顯出學會對台灣主體的認同。

總統說，在台灣逐步成為成熟民主國家的過程中，透過法律人擅長的比較法研究，法律界扮演了銜接國際規範和在地經驗的橋梁。

蔡總統舉例，她擔任總統後，經過一段時間討論，今年終於成立符合聯合國「巴黎原則」的國家人權委員會，讓台灣的人權制度更進一步接軌國際人權體系。這當中，法律人就有相當多的具體貢獻。

總統強調，接軌國際規範的同時，也需要對台灣本土經驗有充分了解，才能進行有意義的比較，形成具有現實感的改革方案。

總統說，扎根本土，接軌國際。「當我們對自己越了解，也就越能在國際舞台上，形成代表台灣的論點，創造屬於台灣的貢獻。」

總統期許在下一個50年，台灣法學會的成員同樣可以發揮專業，協助台灣各個領域的法制和人權保障工作，持續深化，也持續累積出台灣的獨特經驗。

台灣法學會理事長陳彥希則表示，法學研究是一條寂寞而困難的道路，但因為有台灣法學會的相伴，法律學者就不會覺得孤單，能夠勇敢前行，感謝總統的祝賀，明天開始將加倍努力，開創輝煌的下一個50年。

人權 蔡英文

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