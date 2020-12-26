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被罵「惡劣警察」警員怒了 連告3網友求償15萬結果慘敗

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓、林姓網友是朋友，因不滿第六警分局程姓警員的盤查過程，因此將盤查過程貼上臉書社團爆料，但影片中只有拍到警員的背影，潘在留言中有提到「惡劣警察」、「畜生」，事隔兩天林又將貼文轉貼到社團，而許姓網友則是貼文下留言「垃圾警察」，警員蒐證後提出妨害名譽告訴，並對3人求償各5萬元，但妨害名譽部分，檢方都不起訴，民事部分，法官也認定3網友，非空泛謾罵，也未指名道姓，判3人免賠。

判決書指出，台中市第六警分局程姓警員，指控潘姓網友在今年5月5日，在臉書社團「爆怨公社」貼文，提到「當事人沒有任何違規或者行車安全疑慮的狀況下，被這位六分局程姓員警強制不當盤查，該員警也未明確告知違規項目或是任何違法事項，也未出示搜索票及搜查令，也未經車主同意自行上車盤查」、「惡劣警察」。

另外潘在去年3月20日間，在臉書公開發布一張有程姓警員背影的相片，還留言「因為這個畜生，我今天義工下班了……（中間省略）全世界警察你最爛」等語。

另外，林姓網友則是被警員指控，潘在今年5月5日發文後，林又以其他帳號，在該臉書社團發文重貼，警員指控二人行為讓他被派出所所長、警察局政風室詢問，苦不堪言，還有一名許姓網友，則是在該貼文的留言區，發布「垃圾警察」的留言，三人都被警員提告妨害名譽，並附帶民事求償，每人各5萬元。

豐原簡易庭審理後，認為潘的貼文是遭警員盤查、攔查的客觀事實，並針對該等事實發表個人主觀評論，並無蓄意捏造事實的情況，且潘寫的「惡劣警察」，只是表達潘個人不喜歡的警察類型，並非空泛謾罵，無法認定潘有故意侵害警員名譽。

有關林姓網友轉貼貼文一事，林姓網友也否認該貼文是由他所轉貼，經查，該名網友使用的是另一個臉書帳戶，無證據證明該轉貼貼文的臉書帳號，是由林所轉貼。

許姓網友留言的「垃圾警察」，並未指名道姓或標誌特定人，許究竟是針對程姓警員，還是違法盤查的員警，抑或是警察群體，都有解釋空間，且一般人在瀏覽前開貼文、留言後，是否當然聯想到程姓警員，也有待商榷。

法官認為，程姓警員向三名網友分別求償5萬，都無理由，依法駁回，全案可上訴。

台中市程姓警員在今年間狀告3名網友妨害名譽，一共求償15萬，台中地院豐原簡易庭判3人免賠。圖／報系資料照
台中市程姓警員在今年間狀告3名網友妨害名譽，一共求償15萬，台中地院豐原簡易庭判3人免賠。圖／報系資料照

警察 妨害名譽

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