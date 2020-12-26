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看人有女伴野餐很刺眼？單身大叔丟罐搗亂大喊：有炸彈
台中市謝姓男子在今年11月間酒後，前往台中市西區市民廣場，謝當時有酒意，看到許姓男子與女性友人在草地上野餐，有說有笑，他突然萌生惡作劇念頭，朝許等人的位置丟擲兩罐汽水酒，還高喊「有炸彈」，嚇得許等三人倉皇逃逸，後來見未爆炸後，上前找謝理論，謝才直道歉，警方獲報後依違反社維法送辦，台中地院依法裁罰6000元。
裁定書指出，許姓男子在上月21日凌晨1時許，與多名女性友人在西區市民廣場野餐，謝姓男子（40歲）當時酒後行經該處，疑不滿許與女性友人嬉鬧，突然從背包內拿出兩罐鋁罐的汽水酒，一罐已拆封喝完，另罐未拆封，隨後將2鋁罐朝許等人丟擲，過程中還大喊「有炸彈」，許等人嚇得躲避，同行女性友人也驚聲尖叫。
因後續沒有傳出爆炸聲，許等人往前查看，才發現僅是鋁罐裝的汽水酒，並非炸彈，但也持手機向謝理論，並通知警方到場。
許姓男子當時就質疑謝姓男子「你這樣太突然了」，謝連忙了數聲「對不起啦」，接著許友人又說「你一開始說有炸彈耶」，謝才又回「沒事、沒事、沒事」。
台中市第一警分局公益所獲報到場後，將謝姓男子帶回詢問，謝否認涉案，辯稱是與許等人有糾紛，但許等人否認，認為與謝素不相識，毫無仇怨，不知為何謝要用此惡劣的方式惡作劇，全案詢問後依違反社維法函送台中地院裁罰。
台中簡易庭審理後，認定謝犯行明確，且犯後未承認犯行，諸多藉口，沒有悔意，依違反社會秩序維護法，裁定罰款6000元，可抗告。
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