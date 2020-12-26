歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝志宏殺害陳女與張姓老農的證詞可信度有疑，改判謝無罪定讞。謝遭關押超過18年、6834天，聲請刑事補償以一日5000元折算共3417萬元，台南高分院則裁定一日3500元折算共2319萬9000元。

謝遭關押超過18年、6834天，聲請刑事補償以一日5000元折算共3417萬元，但台南高分院合議庭認為，本件請求人羈押，無法逕予歸咎公務員（警方）行為確有違法或不當情節，且謝及辯護人因於訴訟上對請求人有利事實主張及證據調查的聲請尚有前述忽略之處。

「不是金額的問題！」謝志宏說，而是在判決內容，相關單位把責任撇的一乾二淨，令人無法接受；他已無罪定讞，判決卻指他及律師對個人辯護也有責任。他表示，已與律師討論過，會再上訴。

謝及律師團主張，請求人於未滿21歲即遭羈押，失去自由，並於2011年有罪確定後，死刑待決，直至2019年本院裁定開始再審，經檢察官釋放，始重獲自由，於此20年尋求無罪判決的過程中，身心均備受摧殘與煎熬，不論是自由、精神、財產上均受有極大損害。

合議庭認為，本件再審判決已敘明係因警方製作前述2次筆錄時未錄音、錄影，偵查機關違反刑事訴訟法相關規定，認應無證據能力，不得採為證據。認請求人上開警詢自白，因蒐證過程違反法定要件，依嚴格證據法則檢驗而予排除其證據能力，並未認定請求人確遭警方刑求。

台南高分院審酌，謝受羈押前原從事餐廳學徒工作，每月尚須交付1萬2000元給母供家用，他因本案受羈押，喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，期間更逢父親往生至痛，身心艱苦，獲釋時他已39歲，長達逾18年的羈押在監，已耗去人生精華部分，除與外在社會脫節、須重新適應外，更於一度判決確定後面對不知何時執行死刑，其身心壓力無法言喻。