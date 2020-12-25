綁架紅景天吸金主嫌恐嚇5千萬 新北院裁押寶和會5嫌

「館長」陳之漢今年8月遭槍擊，檢警查出竹聯幫和堂寶和會涉案外，還查出寶和會大組長施俊吉指示秦俞軒、柯仲逵、許祐銓及劉函浩等人，去年五月綁架拘禁「紅景天吸金詐欺案」遭通緝主嫌謝忠奇，要求贖金5千萬元，謝找友人籌980萬元及300萬元支票交付才獲釋。全案起訴移審新北地院，法院認為施男等5人供詞避重就輕，有勾串共犯或證人之虞，今裁定5人羈押並禁止接見通信。

檢警偵辦館長槍擊案，查出寶和會因得知謝忠奇為銀行法通緝要犯且身懷鉅款，若擄人勒贖，謝亦不敢張揚報警，由施俊吉、劉函浩、許祐銓夥同被告柯仲逵、秦俞軒於108年7月17日凌晨，由施指揮許、劉、柯及秦男等四人，各持電擊棒、眼罩、手銬腳鐐及辣椒水等工具，前往謝位於台北市內湖區租屋處，強行押人至新北市深坑區一處洗車廠地下室關押，並由柯等4人負責輪流看守，期間因避免警察查緝，還將謝轉往新北市汐止區富信飯店關押至去年8月30日止，謝在無力抗拒下，依施俊吉及劉函浩等人指示，先行簽立面額各為500萬元本票共10張，票面金額合計5000萬元，謝再找友人籌措現金980萬元及支票3張共300萬元交付後才放釋。

被告秦俞軒、柯仲逵、許祐銓3人今經新北地院訊問後，坦承私行拘禁被害人謝忠奇，但均否認擄人勒贖，且柯仲逵、許祐銓在歷次供陳更是前後不一，供詞均避重就輕，法官認為3人均有畏罪逃亡、勾串證人、共犯之高度誘因，認有羈押之必要，今裁定3人羈押，並均禁止接見通信。

同案被告劉丞浩經新北地院訊問後，坦承私行拘禁被害人謝忠奇和獨自持槍槍傷陳之漢，但仍矢口否認參與擄人勒贖及殺人未遂，且槍擊案發前、後的聯繫情形，及案發後的金錢往來，認為劉丞浩有勾串共犯之虞，今裁定羈押並禁止接見通信。