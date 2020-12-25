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律師考試差1分及格闖第三閱失敗 審判長是最高行新院長

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

最高行政法院新任院長吳明鴻，擔任審判長時與審理過著名案件，包括陳姓男子2017年參加律師考試二試，差1分及格，他申請閱卷後發現「智慧財產法」科目有一子題的兩閱卷委員給分相差過大，卻未進行第3閱，陳以違反規定為由提告。合議庭判考選部要開啟第3閱，算出總數再作成決定。

判決指出，陳姓男子律師考試二試總成績482.5分，及格標準是483.5分，他收到不及格通知書後，申請複查全部科目成績並閱覽試卷，發現「智慧財產法」科目中一個子題，第1閱卷委員給15分，第2閱卷委員給3分。

陳姓男子主張，兩名閱卷委員給的分數差12分，存有明顯差異，難以想像兩位是以同樣標準評閱，依典試法規定應啟動第三人重閱，以衡平主觀見解歧異。但考選部認為未達啟動第3閱條件。

合議庭對照評分標準發現，第1閱卷委員認為「良」，第二閱卷委員卻認為符合「劣」。從形式觀察，兩位的評斷有明顯兩不相容的歧異判斷，堪認其中有一人是出於錯誤事實認定而判斷，致未能依評分標準而客觀公正衡鑑，符合典試法再行評閱規定。

考選部不服上訴，最高行認為，原判決以第1閱卷委員認陳男作答內容為「不構成犯罪」，而第2閱卷委員卻認其作答內容「構成犯罪」，兩者相歧，即認其中一人出於錯誤事實認定而有判斷恣意濫用，尚嫌速斷，所持見解難認妥適。

考選部應否作成陳男及格處分，猶待其依閱卷規則第7條第4項開啟第3閱程序，並依第3位閱卷委員評閱結果，始得依該條項規定計算總分，據以作成決定，依行政訴訟法第200條第4款規定，判命考選部應依本判決法律見解作成決定。

不過，考選部仍給予陳男不及格，他提訴願。考試院訴願決定書指出，考選部啟動第三閱，第三閱委員在今年7月9日在試卷彌封狀態下，根據個人學識素養與經驗評閱完畢，該子題成績6分。由於該子題第一閱為15分，第二閱為3分，第三閱為6分。

考選部依閱卷規則第7條第4項規定，以分數相近第二閱及第三閱的平均分數4.5分為該子題成績，並重新核算總成績為478.00分，據以作成不及格處分。相關處理程序完全依最高行政法院判決意旨辦理且無違背法令之處，因此不及格處分應予維持。

最高行政法院由庭長吳明鴻接任院長。圖／本報資料照。
最高行政法院由庭長吳明鴻接任院長。圖／本報資料照。

律師 考試院 素養

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