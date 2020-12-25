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涉幫助中信昌吸金24億遭起訴 知名律師江東原喊冤

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3位知名律師鑑證契約，台北地檢署認為3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴3人。江東原受訪喊冤。

江東原表示，檢方對我有所誤會，事務所在接這個案件之前，我們都基於法律專業而且還有評估，這是屬於律師合法的業務。第一個，我們怎麼依專業？當時就有去看所謂的1%利率是不是所謂顯不相當的報酬。我們有查當時民97年，差不多10幾年前的事了。

當時情況下，我們有查判決、座談，也決議都認為這不是顯不相當的報酬，跟銀行法無關。我們有先做這種法律上的研究，這個第一個。第二，這個就是類似一般的鑑證業務，就是他們講的雙方簽約後，契約拿來我們認定這個只是形式上，法律行為的真正。

他強調，雙方有簽這個約，我們只是了解這樣，對於內容我們是不管的啊！內容我們不去審核。所以，我們只是鑑證契約行為的真正，一般律師的鑑證行為都是一樣的。他反問，「這樣的話，我在主觀及客觀上怎麼會有幫助中信昌的意思？」

他說，這是經過合法審慎，都寫了很多理由給檢察官啊，他怎麼會突然就起訴了，也沒有再問我們看看！當然還有很多理由，我們有更有利的法律理由將在法庭上逐一詳細說明。

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3名律師鑑證契約，台北地檢署認為3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴3人。圖／本報資料照。
中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3名律師鑑證契約，台北地檢署認為3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴3人。圖／本報資料照。

律師 吸金 中信

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