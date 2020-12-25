弒母案判無期徒刑定讞 新北模擬法庭判18年

新北地方法院辦理國民法官模擬法庭，針對酒醉吸膠男子疑因不堪壓力弒母案件進行審判，最終評議結果認定構成殺害直系血親尊親屬罪，判處被告有期徒刑18年。中央社 台灣新北地方法院辦理國民法官模擬法庭，以一起遭判無期徒刑定讞的酒醉吸膠男疑不堪壓力弒母案為例，評議結果認定構成殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑18年。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；殺直系血親尊親屬者，加重其刑至1/2。

根據國民法官法，滿23歲民眾有機會獲選為國民法官，與法官共同審判特定刑事案件，一起決定被告有罪與否及刑期，預計民國112年上路。

案件中和母親同住的王姓男子和母親爭吵後，拿房間內花瓶猛砸母親頭部致死，行兇後致電胞姊稱母親已死，王姓男子姊姊趕緊與前夫前往查看後報警；曾吸強力膠及酗酒而就醫並住院的王姓男子辯稱，行兇時也吸強力膠及飲酒，記不清當時做了什麼、精神耗弱。

辯護人主張王姓男子長期與母親同住，卻因就業、婚姻不順等遭母親巨大責備，高度壓力下犯案；王姓男子辨識能力降低，要求減刑。

本案請精神專科醫師游正名為鑑定證人並出庭作證，游正名接受檢辯交互詰問，詳細講解酒精及強力膠對人體的作用。

國民法官須評議王姓男子是否符合因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法或欠缺依辨識而行為的能力；評議時彼此根據專業知識認知及案件事實細節探討，評議結果認定構成殺害直系血親尊親屬罪，判處18年有期徒刑。

新北地院表示，模擬法庭運作都依國民法官法，刑期部分先評議有罪、無罪，再決定依何罪判處刑度；以本案為例，最高刑度20年，但僅4名法官同意、未達過半數同意門檻。

國民法官法規定，科刑事項評議，以包含國民法官及法官雙方意見在內過半數意見決定；未達過半數意見者，以最不利於被告意見，順次算入次不利於被告意見，至達包含國民法官及法官雙方意見在內過半數意見為止，為評決結果。

新北地院說，模擬法庭由刑事第二庭長許必奇任審判長，法官胡修辰和劉芳菁法任陪席法官，另選出6名國民法官，備選4名，年齡從24歲到76歲。