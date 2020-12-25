接任最高行政法院院長 吳明鴻：將更加努力

最高行政法院院長藍獻林即將卸任，總統府和司法院長許宗力討論後，今發布人事命令確定由最高行政法院庭長吳明鴻接任。吳表示，被任命後工作責任重大，以後會加緊努力、加強，倘若外界認為最高行政法院已經有努力，接下來還會更加努力。

藍獻林是司法官訓練所第15期結業，政治大學法學博士，曾任高雄高等行政法院院長、司法院行政訴訟及懲戒廳長等要職，學經歷均佳，曾被最高行政法院推薦擔任大法官。

吳明鴻為政大法律系、政大地政研究所畢業，論文專攻土地登記與強制執行。吳明鴻是司法官訓練所第18期結業，先分發為檢察官再轉任法官，曾任台中高等行政法院院長、台北高等行政法院院長、最高行政法院法官。