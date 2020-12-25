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接任最高行政法院院長 吳明鴻：將更加努力
最高行政法院院長藍獻林即將卸任，總統府和司法院長許宗力討論後，今發布人事命令確定由最高行政法院庭長吳明鴻接任。吳表示，被任命後工作責任重大，以後會加緊努力、加強，倘若外界認為最高行政法院已經有努力，接下來還會更加努力。
藍獻林是司法官訓練所第15期結業，政治大學法學博士，曾任高雄高等行政法院院長、司法院行政訴訟及懲戒廳長等要職，學經歷均佳，曾被最高行政法院推薦擔任大法官。
吳明鴻為政大法律系、政大地政研究所畢業，論文專攻土地登記與強制執行。吳明鴻是司法官訓練所第18期結業，先分發為檢察官再轉任法官，曾任台中高等行政法院院長、台北高等行政法院院長、最高行政法院法官。
吳妻是總統蔡英文親表姊林美珠，因是基層文官出身，資歷完整，2016年520獲行政院長林全延攬為政務委員，2017年2月轉任勞動部長，直到2018年2月因病請辭卸任。
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