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蘇震清拚過年前交保？ 放棄勘驗「被檢察官變造的光碟」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蘇震清。圖／本報系資料照
蘇震清。圖／本報系資料照
民進黨立委蘇震清被控向太流公司前董事長李恆隆索賄施壓經濟部官員，依職務收賄罪起訴，今年8月4日羈押迄今近5個月；台北地院今天提解蘇開準備庭，蘇的律師團捨棄勘驗李恆隆的自白光碟程序，盼「蘇案」盡速進入審理，力拚明年農曆年前交保的可能。

同案被告國民黨立委陳超明也曾被羈押，已獲裁定以500萬元交保，回立法院行使職權，不過，蘇震清屢次爭執行賄人李恆隆、李秀峰的自白光碟疑經檢方變造、甚至提案自訴檢察官、書記官，案件進度較陳超明慢上許多。

蘇震清的律師團今天聲請傳喚李恆隆、蘇的國會辦公室主任余學洋作證，公訴檢方則聲請傳喚李恆隆、李秀峰作證，法官都裁准，預計明年1月22日起連續開庭到2月5日，屆時，如審案順利，蘇震清可望循「陳超明模式」獲裁定交保，趕得上明年2月11日除夕返家過年。

事實上，今天庭審檢、辯仍對李恆隆偵查中自白光碟究竟有無證據能力爭執不休，蘇震清的律師團說，檢方提供李恆隆今年8月24日、李秀峰今年9月2日的光碟有雜音，已委外請廠商轉譯，於轉譯未完成前，請法官同步進行交互詰問證人程序，以爭取時效。

蘇的律師團還主張，李恆隆被裁定羈押前的筆錄有證據能力、羈押後的筆錄無證據能力，至於李恆隆的自白筆錄是否符合任意性，將匯整後提出答辯狀

公訴檢方反擊稱，檢方多次說明光碟出現雜訊與設備異常有關，且李恆隆已在筆錄上簽字，光碟有證據能力；檢方說，偵查庭錄音設備只有「開始錄音」、「結束錄音」2個鈕，按「結束錄音」當下，電腦即自動建檔、上傳、加密、儲存資料在伺服器內，不會再更動。

檢方稱，檢察官不接受辯護人「機巧式」答辯，李恆隆從不爭執自白違反他的個人意願，李恆隆的自白是否出於任意性，怎麼反而是由旁人在質疑？這樣不合情、也不合理。

台北地檢署指控，蘇震清2012年8月在台北市「水戶」餐廳收取李恆隆面額50萬元的支票；2013年7、9、12月收面額230萬元的支票；2014年10月收面額50萬元的6張支票共300萬元；2015年9月收500萬元現金與500萬元支票；2015年12月在「水戶」餐廳收1000萬元支票，共收賄2580萬元。

李恆隆 蘇震清 律師

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