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中尉排長自縊家屬告10軍官霸凌 檢方認定自殺均不起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園楊梅高山頂營區陸軍化工步兵269旅黃姓中尉排長，今年4月16日被發現在營區自縊，手中還寫有某士兵名字、不字句，家屬控訴軍方長期霸凌，還長官、部署辱罵他「菜排」、「你當個軍官你是廢物」，對10名軍士官控告長官凌虐部屬致死；桃檢偵結認定黃是自殺，並主動製作5000多字Q&A釋疑，偵結對10人予以不起訴。

黃的家屬指控，黃的上級長官包括，269旅陳姓上校副旅長、趙姓中校科長、戴姓少校參謀官、呂姓少校參謀官、呂姓少校連長，另外部署、下級士官有，蘇姓中士組長、余姓中士副組長、連姓上士、曾姓中士以及廖中士，一共10人。

家屬控訴，黃2018年9月17日分發到269旅擔任旅部連保養排中尉排長，但軍方人等明知他非「兵工」專長且個人業務沈重，卻多次在公開場合、辦公室內，對他辱罵、恐嚇等等逾越越勤務必要方式，害他受到精神虐待，導致黃自縊身亡；呂姓少校參謀官還刻意刪除和黃的對話湮滅證據。

桃園地檢署表示，全案指派檢察官李承陶指揮憲兵隊扣押相關電腦、人事簿冊、休假勤務表單、營區錄影監視器，並解剖黃大體、到營區履勘，前後訊問軍方81人次，函請國防部、陸軍人另部及六軍團等單位，並件事還原黃手機、電腦，調取生前就醫紀錄。

由於黃的家屬對10人提告陸海空軍刑法長官凌虐部屬致死、公然侮辱長官，及抗命等罪嫌；桃檢說，以「全面角度」還原黃生前後他人互動、身心狀況與相關疑義，但仍不符合黃家屬控告事實，認定死因是「自殺」，無法認定有遭凌虐致死，因此對10人均予以不起訴處分

桃檢並製作高達5000多字的「Q&A」，羅列5大點包括認定自殺理由、擔任二級廠廠長是否合於規定、 黃與涉案被告間業務往來關係、對各涉案人員之查證狀況，以及死者腳踏車在營內失竊及新車煞車線遭剪斷之查證狀況，

Q&A指出，黃自縊使用的「雙漁人結」及 死者頸部之「雙環單結」均為單人可完成之繩結，也是他筆記中特戰基本繩結，另繩索、欄杆也只有他DNA，解剖也認定是上吊自殺。

另媒體報導黃左手畫有「刀」、「三滴血」、「烏龜」 及「楊姓上兵名字」，經查僅是楊的名字、某不詳算式、數字108及小1個方塊，與報導有出入，且楊只是黃向二級廠商借協助管理的保養技工，黃在手上寫下就離去。

另外，有關陳姓副旅長辱罵黃「什麼鳥樣」、「菜排」、「你當個軍官你是廢物」、 呂姓少校參謀官辱罵黃「操、你他媽的、 幹Ｏ娘」，其下屬罵他「廢物、阿兵官 」還比中指，該部分僅有單一指述、指述不一，無從認定有侮辱犯行。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

269旅高山頂營區。圖／報系資料照
269旅高山頂營區。圖／報系資料照

陸軍 監視器

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