四海幫海森堂遭拔除！擄人砸店強迫賣酒 角頭處6年徒刑

四海幫海森堂綽號「黑點」的高啟唐，2019年間在新北淡水區設立堂口，多次暴力討債，甚至強迫賣酒，店家不從即砸店恐嚇，魚肉鄉民行徑囂張，遭檢警掃黑拔根。士林地方法院日前審結，高犯主持組織犯罪等罪，應執行有期徒刑6年，旗下4名小弟，應執行10月至2年8月不等徒刑。

判決指出，高指示李姓、黃姓小弟，策劃穿刑警背心假扮警察，私刑拘禁林姓、王姓被害人長達數小時，對林恫稱不付美金300萬元，就對家人不利「若不處理，即在山上挖洞將你掩埋」；高又指示小弟綑綁陳姓被害人10分鐘，犯剝奪他人行動自由罪。

2019年間，高指示小弟推銷百威啤酒，至酒商、音樂酒吧、熱炒店推銷，若店家不從就撂人砸店，丟大龍炮嚇人，砸店後高親自到店家強迫對方和解，事後又以四海幫海森堂名義，重新製作銷售啤酒名片，推銷酒品。

高辯稱，租屋處原本要開第三方支付公司，工程師APP 寫不出來，才未正式上線，公司本來要取名為海森企業，處所只是朋友聚會，非幫派堂口，沒有所謂的四海幫海森堂，海森只有在敬神活動使用。

合議庭指出，四海幫海森堂確實是2019年間存在的組織，高每月以3萬元租下處所，供朋友聚會、擺放酒品，不合常理，且沒有提出關於第三方支付公司相關證明，高不了解李等朋友的背景及生活，就提供鑰匙供人自由進出，踰越一般人際交往合理界線。再者，遭警方查獲後，彼此提醒「公司房間收乾淨」顯見非聊天用途，而是包藏不法物品、作為非法用途之處。其餘被告也證稱，此為四海幫海森堂堂口。

合議庭審酌，高主持四海幫海森堂，謀劃、操縱、指揮李、黃、湯、翁等人，在淡水地區暴力討債、暴力推銷，圖謀暴利、魚肉鄉里，2019年間多次私行拘禁、傷害，砸店後又逼迫被害人和解，又在派出所再度出言恐嚇，公然挑戰公權力，態度囂張。李等4人則長期聽命高，以暴行迫使他人還債，或訂購酒類，犯後不願就範，躲到台中規避查緝。5人法治觀念淡薄，所為敗壞社會治安，犯後部分坦承，但否認組織犯罪，難認犯罪態度良好。

高啟唐主持、操縱、指揮犯罪組織，處4年6月徒刑，其餘也共犯私行拘禁、強制、恐嚇罪，不可易科罰金部分，應執行有期徒刑6年；得易科罰金部分，應執行6月徒刑。