連三榮被控在逃衝撞警車及員警 出庭喊冤「員警嚎哮」

明德外役監受刑人連三榮疑因不滿前妻另交男友，8月14日趁到監外自主作業時逃亡，隔天警方循線在台19線攔下他所駕前妻的轎車，員警雖朝後車輪胎開槍制止，連仍衝撞警車後逃逸，除脫逃罪外，還被控強暴脅迫犯脫逃罪嫌，台南地院今開準備庭，連認脫逃罪，但否認開車衝撞偵防車及員警，高呼「員警嚎哮」，請求法官調閱偵防車監視器及員警密錄器佐證。

「我雖是重大要犯，但警察作法不對」連三榮昨天出庭時，直說自己有做的一定會承認，但沒做過的事，即便將來被判有罪，他也一定會提起再審。他不斷喊冤，警方控訴他強暴脅迫犯脫逃罪嫌，「讓我一生都毀了」。

連三榮因槍砲案被判6年6月，2017年1月11日在台南監獄執行，2020年3月19日移至明德外役監服刑，刑期預計到2024年5月13日。連表示，槍砲案併科30萬元罰金，他想繳納罰，如扣除易科罰金部分，刑期預計至2023年9月23日。

檢方起訴他脫逃罪、強暴脅迫犯脫逃罪兩罪，但他僅認脫逃一罪。面對檢警指控他逃亡期間開車衝撞偵防車及員警，高呼「員警嚎哮」。法官質疑當時員警循線追查前妻的轎車，當時他駕車搭載前妻，難道不會聯想到警察嗎？

偵防車前後包夾攔車，要求他下車，連供稱「我不知道是警察」、「以前是前妻找小王來打他」，直至員警朝後車輪胎開2槍後破胎，聞到燒焦味，前妻告訴他「是警察啦！」，丟下前妻棄車逃逸。