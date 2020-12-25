聽新聞
test
0:00 / 0:00
維基百科他竄改蔡易餘配偶是楊蕙如 男子被判6個月
嘉義縣翁姓男子去年12月選舉期間，在維基百科上將未婚立委蔡易餘個人資料，配偶欄改為綽號「卡神」楊蕙如，意圖使蔡不當選，判翁男有期徒刑6個月，得易科罰金，褫奪公權2年、可上訴。
判決書指出，翁男去年12月5日8時52分，在嘉義縣住處登入網路維基百科，竄改當時已登記參選第10屆立法委員的蔡易餘，將配偶欄改為「楊蕙如」，相關截圖在臉書社群和LINE群組轉傳後，讓他人誤信蔡已經有配偶，卻隱瞞已婚身分，對蔡做為立委候選人誠信有所質疑，影響其名譽 。
翁男審理時坦承犯行，但供稱是看到蔡易餘和楊蕙如泰國出遊照片才誤信，並沒有杜撰虛偽事實，且翁在查證後同日9時33分，已將其偽造蔡之配偶欄楊蕙如等字刪除，況且蔡之後也順利當選，翁無主觀犯意。
法官認為，翁男在本案前已有維基百科編輯經驗，維基百科頁面雖可以自由編輯，但必須中立觀點撰寫並有相對查證義務，翁在審理中也坦承，做本案內文編輯時未列出消息來源資料。
法官指出，言論自由雖是人民基本權利，應給予最大限度維護，但翁所指楊與他人臉書對話，稱蔡易餘父親為「公公」，及蔡易餘和楊惠如等人出遊，楊手戴戒指等照片，翁首次警訊偵查時並未提出，直到5日後才由辯護人具狀向檢察官陳報，認為相關對話內容是翁在案發後刻意搜尋。
另法官認為，翁供稱「一開始看到他們很親蜜」就覺得是，後來查了發現不是，約40多分鐘就馬上改回來，由此可見翁男對於查證並非沒有概念，事後會查證也代表，對於蔡配偶欄楊蕙如無法確信其為真。
翁所為是以文字傳播不實事項，意圖使候選人不當選，至始否認犯行也未和告訴人和解，依法判刑，扣案的蘋果廠牌筆記型電腦沒收。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言