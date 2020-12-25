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維基百科他竄改蔡易餘配偶是楊蕙如 男子被判6個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣翁姓男子去年12月選舉期間，在維基百科上將未婚立委蔡易餘個人資料，配偶欄改為綽號「卡神」楊蕙如，意圖使蔡不當選，判翁男有期徒刑6個月，得易科罰金，褫奪公權2年、可上訴。

判決書指出，翁男去年12月5日8時52分，在嘉義縣住處登入網路維基百科，竄改當時已登記參選第10屆立法委員的蔡易餘，將配偶欄改為「楊蕙如」，相關截圖在臉書社群和LINE群組轉傳後，讓他人誤信蔡已經有配偶，卻隱瞞已婚身分，對蔡做為立委候選人誠信有所質疑，影響其名譽 。

翁男審理時坦承犯行，但供稱是看到蔡易餘和楊蕙如泰國出遊照片才誤信，並沒有杜撰虛偽事實，且翁在查證後同日9時33分，已將其偽造蔡之配偶欄楊蕙如等字刪除，況且蔡之後也順利當選，翁無主觀犯意。

法官認為，翁男在本案前已有維基百科編輯經驗，維基百科頁面雖可以自由編輯，但必須中立觀點撰寫並有相對查證義務，翁在審理中也坦承，做本案內文編輯時未列出消息來源資料。

法官指出，言論自由雖是人民基本權利，應給予最大限度維護，但翁所指楊與他人臉書對話，稱蔡易餘父親為「公公」，及蔡易餘和楊惠如等人出遊，楊手戴戒指等照片，翁首次警訊偵查時並未提出，直到5日後才由辯護人具狀向檢察官陳報，認為相關對話內容是翁在案發後刻意搜尋。

另法官認為，翁供稱「一開始看到他們很親蜜」就覺得是，後來查了發現不是，約40多分鐘就馬上改回來，由此可見翁男對於查證並非沒有概念，事後會查證也代表，對於蔡配偶欄楊蕙如無法確信其為真。

翁所為是以文字傳播不實事項，意圖使候選人不當選，至始否認犯行也未和告訴人和解，依法判刑，扣案的蘋果廠牌筆記型電腦沒收。

翁姓男子去年選舉期間在維基百科上，將蔡易餘（圖）個人資料配偶欄改為楊蕙如，嘉義地方 法院判翁有期徒刑6個月。本報資料照片
翁姓男子去年選舉期間在維基百科上，將蔡易餘（圖）個人資料配偶欄改為楊蕙如，嘉義地方 法院判翁有期徒刑6個月。本報資料照片

蔡易餘 楊蕙如 維基百科

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