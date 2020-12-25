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知名律師涉幫助吸金24億 北檢依違反銀行法起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3位知名律師鑑證契約，台北地檢署檢察官林達認為3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴3人。

全案一審依違反銀行法等罪判決吳國昌有期徒刑14年，2017年7月27日，高院改判8年徒刑，合議庭罕見告發3名律師涉嫌違反銀行法。最高法院發回更審，高院更一審判決12年徒刑。最高法院2度發回，目前由高院更二審審理中。

吳將吸金業務分成「業務、飯店、房地產」三大部門，由幹部指導旗下人員對外推銷投資產品、抽取佣金。以「露營車售後租回專案」及在嘉義、金門買賣觀光景點周圍土地、開發及興建飯店等投資方案，對外佯稱每年給付年利率12％，吸引民眾投資。

全案騙取民眾24億餘元，合議庭痛批，吳國昌等人吸金龐大，導致眾多民眾積蓄化為灰燼，或因借貸籌資投入致負債累累，更破壞金融秩序，依違反銀行法判吳國昌8年徒刑，並告發吳國昌另涉業務侵占、逃漏稅捐、商業會計法等罪。

台灣高等法院依違反銀行法判吳國昌8年徒刑。吳孝昌等6人，判處1年2月至兩年不等刑度。合議庭認為，律師江東原、葉大慧、魏君婷以每件收取1千元代價，替中信昌與投資人契約鑑證。

但因一般民眾不知鑑證只是見證簽約行為而非鑑證契約合法性，使中信昌得以藉此博取投資人信任而放心交付資金，對吳國昌等人吸金行為產生助力，同時告發3名律師涉嫌協助吸金，請檢察官另行偵辦。

江東原當時回應，他當初是基於法律專業，經過審慎評估作出的合法鑑定行為，法院不能用結果論來推論他有不法，這是事後諸葛。檢方查出，江等人對外以律師身分鑑定契約合法，使投資人信任該公司，每件向吳收取1千元報酬。

檢方查出，江東原鑑證契約總計約231份、葉大慧鑑證契約契約總計1298份、魏君婷鑑證契約總計1431份，而幫助吳遂行違反銀行法吸金行為，今依法起訴江等3人。

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3名律師鑑證契約，台北地檢署認定3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴。圖／本報資料照
中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找江東原等3名律師鑑證契約，台北地檢署認定3名律師鑑定契約，收取鑑證費，是吸金幫助犯，今違反銀行法起訴。圖／本報資料照

吸金 律師

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