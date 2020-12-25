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當車手1個月下場超慘！判關2年4月 還得賠被害人758萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子加入詐騙集團車手才1個月，因成員假冒檢警向林姓被害人騙取758萬元，李接獲指示分別到多處ATM提領贓款，落網後刑事被依詐欺罪判刑2年4月，林男提起民事損害賠償對他求償全額，法院認為，李行為和林受損間有因果關係，判李應賠林一共758萬元，可上訴。

林男主張，李2018年6月加入「豆哥」所屬的詐諞集團，李擔任車手負責收受被害人的款項，再繳給上游，同年11月7日、13日，他陸續接到詐騙電話，陸續匯款280 萬元、290 萬元、160 萬元及28萬元，一共758萬元。

並由李負責到ATM提領多次，事後林才驚覺遭詐報警；刑事部分，法院認為李男不思合法途徑賺錢，加入詐騙集團騙取他人財物，依2個三人以上共同犯詐欺取財罪，各判1年4月，應執行2年4月。

林並提起刑事附帶民事損害賠償，向李求償758萬元損失，民事庭認為，李加入集團依照指示當車手，林因遭詐匯款758萬元到人頭帳戶，並由李出面提領，而李明知該款項是集團共犯詐騙得來，而基於分擔不同角色，其行為與林男所受損害有相當因果關係。

法院認為，林男求償有依據，而李經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明，判他應賠償林男756萬元。

李男當車手負責提領贓款，法院依詐欺罪判他2年4月，應賠被害人758萬元。記者曾健祐／攝影
李男當車手負責提領贓款，法院依詐欺罪判他2年4月，應賠被害人758萬元。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 車手 詐欺

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