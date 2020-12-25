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網購口罩再假冒國家隊出貨 涉案2業者緩起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中生技公司趙姓負責人、張姓業務經理，涉嫌在網路購買1萬片來路不明、未經核准的兒童醫療口罩，出貨給南投縣一家藥局，並宣稱是口罩國家隊廠商華新醫材公司所製造，華新接獲消費者反映後報警，警方循線帶回趙、張二人送辦，台中地檢署偵結，認定二人涉詐欺罪，考量二人犯罪情節不重，且已與華新和解，處分趙、張緩起訴1年，並分別支付公庫15萬、5萬元。

緩起訴處分書指出，趙姓男子、張姓男子分別是「艾芙蘿黛蒂斯生技公司」的負責人、業務經理，二人因南投縣藥局有下訂5萬個兒童醫療口罩，二人先向該藥局推銷，在倉庫內華新醫材公司的兒童醫療口罩存貨，不過該批口罩沒有打上「Made In Taiwan（台灣製造）」的鋼印，未獲藥局接受，二人因此在蝦皮網站上，向不詳賣家購買每片3.5元、未經核准、無標示的口罩，還向藥局謊稱是由華新醫材公司所製造，但為散裝。

南投縣藥局收貨後，擺放在藥局門市販售，但有消費者購買後，發現有異狀，向華新醫材反映後，華新醫材認定該批口罩非公司生產，卻打著公司門號販售，因此向警方提告，全案由刑事局中打一隊在今年8月中旬展開搜索，並帶回涉案趙、張二人，當時全案依詐欺、妨害農工商罪、藥事法移送台中地檢署，當時檢方命趙6萬交保、張請回。

全案今偵結，認定趙、張二人涉詐欺、藥事法等罪，從重依詐欺罪論處，但考慮到趙、張二人在5年內未受有期徒刑以上的宣告，加上二人都已承認犯行，深感悔悟，二人也與華新醫材公司達成和解，趙已履行在聯合報等四大報刊登道歉啟事，因此處分二人緩起訴1年，趙支付公庫15萬，張支付5萬。

台中市趙姓、張姓生技業者涉嫌假冒國家隊，販售口罩給南投縣藥局，台中地檢署偵結，處分二人緩起訴。本報資料照片
台中市趙姓、張姓生技業者涉嫌假冒國家隊，販售口罩給南投縣藥局，台中地檢署偵結，處分二人緩起訴。本報資料照片

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