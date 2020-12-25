3律師涉幫助吸金 遭依違反銀行法起訴
男子吳國昌涉以投資露營車及興建觀光飯店名義，找來律師以鑑證方式幫助吸金，更一審被判12年。涉案律師江東原、葉大慧、魏君婷被法官告發。台北地檢署依違反銀行法起訴3人。
中信昌國際企業有限公司實際負責人吳國昌，涉嫌以露營車售後租回專案及在嘉義、金門進行觀光景點周圍土地買賣、開發及興建飯店等投資為由吸金，並由律師佯以鑑定契約合法方式，使投資人信任中信昌公司是合法收受存款。本案逾1000名投資人受害，吳國昌犯罪所得逾新台幣24億1670萬元，
全案一審依違反銀行法等罪判決吳國昌有期徒刑14年，二審改判8年徒刑，最高法院發回更審，台灣高等法院更一審判決12年徒刑。最高法院2度發回，目前由高院更二審審理中。
法院審理時認為，律師江東原、葉大慧、魏君婷，以每件收取鑑證費用1000元的代價見證，但並非契約合法保證，使一般民眾因無法律專業知識，無從辨識而誤信，律師幫助中信昌公司吸金未被起訴，依職權告發3人，建請檢察官另行分案偵辦。
台北地檢署偵辦後，認定江東原、葉大慧、魏君婷為吳國昌吸金的幫助犯，今天依違反銀行法起訴3人，並建請法官宣告沒收3人犯罪所得，分別為23萬1000元、129萬8000元、143萬1000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言