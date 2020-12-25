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3律師涉幫助吸金 遭依違反銀行法起訴

中央社 / 台北25日電

男子吳國昌涉以投資露營車及興建觀光飯店名義，找來律師以鑑證方式幫助吸金，更一審被判12年。涉案律師江東原、葉大慧、魏君婷被法官告發。台北地檢署依違反銀行法起訴3人。

中信昌國際企業有限公司實際負責人吳國昌，涉嫌以露營車售後租回專案及在嘉義、金門進行觀光景點周圍土地買賣、開發及興建飯店等投資為由吸金，並由律師佯以鑑定契約合法方式，使投資人信任中信昌公司是合法收受存款。本案逾1000名投資人受害，吳國昌犯罪所得逾新台幣24億1670萬元，

全案一審依違反銀行法等罪判決吳國昌有期徒刑14年，二審改判8年徒刑，最高法院發回更審，台灣高等法院更一審判決12年徒刑。最高法院2度發回，目前由高院更二審審理中。

法院審理時認為，律師江東原、葉大慧、魏君婷，以每件收取鑑證費用1000元的代價見證，但並非契約合法保證，使一般民眾因無法律專業知識，無從辨識而誤信，律師幫助中信昌公司吸金未被起訴，依職權告發3人，建請檢察官另行分案偵辦。

台北地檢署偵辦後，認定江東原、葉大慧、魏君婷為吳國昌吸金的幫助犯，今天依違反銀行法起訴3人，並建請法官宣告沒收3人犯罪所得，分別為23萬1000元、129萬8000元、143萬1000元。

律師 吸金

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