勞金局弊案／群益投信副總等3人 移送北檢複訊

群益證券資產管理部專業副總經理謝志英遭檢廉第五波搜索約談。記者蘇健忠／攝影 勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司執行長唐楚烈等人出脫持股套現獲利。台北地檢署昨搜索群益投信並約談謝女等3人到案，漏夜偵訊中。

檢廉調查，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，開始對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元利用寶佳機構和名下的嘉源投資兩間公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，開始尋覓外部資金配合承接遠百股票，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。

檢廉發現，邱裕元找游協助承接出脫的遠百股票，游因而私下指示勞金局下單的券商買進遠百公司股票。統一投信公司是接受基金運用局全權委託的代操業者，游利用他擁有管理、督導及考核等權限。

游違法不當指示獲80億元委託代操額度的統一投信資深副總經理闕志昌，違背專業投資判斷，以公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓唐、邱裕元出脫持股套現獲利。

檢廉查出，游迺文也以相同手法指示謝志英等人涉案，昨發動第5波行動，搜索群益證券投資信託等5處並約談謝志英、基金管理人林瑞玲、研究員湯明真。全案朝違反證券投資信託及顧問法、刑法背信、貪汙之圖利等罪嫌方向偵辦。據悉，共有8間公司代操。 基金管理人林瑞玲，遭廉政官移送北檢複訊。記者賴佩璇／攝影。 群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英，遭廉政官移送北檢複訊。記者賴佩璇／攝影。 研究員湯明真，遭廉政官移送北檢複訊。記者賴佩璇／攝影。

群益證券資產管理部研究員湯明真遭檢廉第五波搜索約談。記者蘇健忠／攝影