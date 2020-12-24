勞動基金炒股案風暴持續擴大 金管會專案金檢

勞動基金炒股案風暴持續擴大，除復華投信、寶佳資產外，台北地檢署偵辦勞動基金案發動第五波搜索約談，搜索群益投信資產管理部副總經理謝志英等人。金管會今天表示，已啟動對投信公司的專案檢查，查核事項包括全權委託業務的作業程序及內部控制，目前正在對群益投信公司辦理檢查中。

對此，群益投信發表聲明表示，將一切依法配合調查，但基於遵守偵查不公開的原則，不便對外做出任何的回應。不便對外回應。

前勞動部勞動基金運用局組長游迺文被爆出涉嫌收賄，還使用勞動基金炒股，許多投信公司都涉入其中，案情愈滾愈大，震驚社會。

證期局官員強調，對個案不評論，只要個案本身在檢調偵辦中，主管機關就會全力配合檢調，若有具體事證的話，金管會就會立即處理。 若有發現投信業者或其他任何人涉炒作，違反投信投顧法、證交法，就會依法來處理與認定。

證期局官員指出，對於股價異常波動，證交所、櫃買中心本來就有監理機制，一旦發現股價異常就會啟動相關措施。