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搶救大潭藻礁及粉紅海豚！環團提告今辯結法院明年宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院環保署通過觀塘環評案，搶救大潭藻礁行動聯盟主張鄰近區域有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒，且作成原處分有違反不當連結禁止原則、重大資訊瑕疵欠缺等事由，提告請求撤銷訴願決定及環保署四項原處分。台北高等行政法院今下午言詞辯論終結，訂明年2月4日上午10點30分宣判。

中油第三天然氣接收站興建計畫恐衝擊大潭藻礁，引發環團抗爭。桃園在地聯盟曾提出訴願，要求環保署廢止觀塘工業區、工業港歷次環評處分，但卻遭行政院駁回，環團及居民不服提行政訴訟，另再度聲請停止執行，目前法院未作成裁定。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂受訪表示，我以在地居民角度在法庭內有三點陳述。第一點，中油開發對於沿海地區的說明會、書面上都避開觀塘港開發後造成的「突堤效應（groin effect）」。（防波堤靠上游側出現漂砂堆積，另一側出現侵蝕的現象）

對方的書面常出現「開發行為對海岸造成的衝擊性非常小、對生態沒有影響。」包含之前大潭電廠在說明會也常使用這句話，結果開發後造成海岸線將近100公尺被侵蝕，也讓海岸破堤了！「我們之前被台電騙一次，現在中油來騙！」

第二點，開發後會造成海岸嚴重的衝擊、影響生態，會讓新屋海岸線沿岸居民賴以維生的海洋資源（例如鰻魚、虱目魚數量減少）會消失，也讓沿海客家族群文化消失。因為海洋潮間帶生態沒有了，海岸也被侵蝕了，海岸棲地的破壞讓客家文化消失。

第三點，「石滬」一般人都認為在澎湖，其實整個台灣海岸線最大的石滬群在桃園新屋。這突堤將來會造成石滬不可逆地破壞，這些幾百年前從平埔族留到現在，我們還在用來捕魚的石滬群，因為嚴重衝擊而消息。另外，也擔憂永安港不保。

行政院環保署通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟委請律師團提告請求撤銷訴願決定及環保署四項原處分。記者賴佩璇／攝影
行政院環保署通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟委請律師團提告請求撤銷訴願決定及環保署四項原處分。記者賴佩璇／攝影
桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂。記者賴佩璇／攝影
桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂。記者賴佩璇／攝影

中油 觀塘 環保署

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