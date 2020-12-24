助理掛名社群小編卻不會用電腦 桃6連霸議員涉詐千萬助理費

桃園市六連霸有「議會戰將」之稱的市議員舒翠玲，涉嫌以母親、哥哥及朋友當人頭詐領助理費980萬元被依貪汙等罪嫌起訴；檢方發現，舒曾交代多名共犯，如果調查局約談我們，要記得「你們有做事，有領錢，不要怕」，企圖抗辯是實際助理，但有人掛名操作臉書，實際卻連電腦都不會用。

據了解，舒等人偵查時均朝過去議員助理費無罪案中，法院認定「有做事、有領錢」因此難構成詐領方向抗辯，但檢察官認為，在勞雇契約中，提供勞務符合薪資對價，並接受指令工作，但多名人頭連自己月薪多少、工作多久，何時上班都不知道，根本不符合助理身分。

桃檢起訴指出，舒翠玲及擔任她辦公室主任的張姓先生（均56歲），2011年1月起以舒有思覺失調症的哥哥、中風的母親、在市場賣水果及內衣的陳姓女子，以及林姓男子當人頭助理，4人存摺、印鑑都由張保管，多年來詐領議員公費助理薪資高達980萬3037元。

舒翠玲辯稱，4人都是「實際助理」，只要有將分內事情做好，是否在外兼職她不會限制，母親要求不能一次把錢給哥哥，是因他有病怕一次把錢花光，而母親2018年7月中風、11月出院，還是有來上班，後來覺得不太好才請她不要做，陳女部分因業務量太大，有找人分擔並將她減薪。

張男坦承有幫4人領薪資，起初辯稱沒將4人的錢占為己用，後改稱陳女、林男有需要時，就會交付存摺、印章請他幫忙領，領完立即歸還；林男則說，存摺、印鑑都是張保管，「對薪資都迷迷糊糊的」，張領多少他就拿多少，張交代什麼他就做什麼，陳女對於月薪多少、工作內容也交代不清。

舒的媽媽供稱，自己不識字，女兒當議員後就替她做選民服務、打掃服務處，中風後舒每月還是會給她1、2萬元，她不清楚是報公帳還是私人支付；舒的哥哥說，遇到選舉、缺人手時會去幫忙，舒會在簽到簿列他名字簽名，但都沒有領薪水，只有自己需要才會像舒開口。

檢方查出，陳女2014年登記為公費助理後，就沒再進舒的服務處從事勞務，且名義上她負責操作臉書社群，實際卻連電腦都不會用。

另和其餘「真實公費助理」比較，舒對陳不同對待、無固定工作，也非受舒命令，不用在辦公室，頂多協助拿喜幛輓聯，不具從屬性，顯非基於勞動契約所服的勞務，可見非公費助理；至於舒、張每月給陳女3000元至5000元，僅是當人頭的酬勞，也難認和議會撥付助理費間有對價關係。