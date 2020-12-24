「騙扁小子」詐女富商1億羈押 母親替兒子聲請交保

曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，今天因詐騙案獲高等法院輕判，台北地院審理他涉詐騙劉姓女富商1億元案，今天也提解黃開庭；黃琪母親出庭聲請黃交保，公訴檢察官認為黃是詐騙累犯主張續押，黃是否交保法官近日裁定。

黃琪的母親今天出庭對聲請具保停押表示意見，她提出黃琪一年多前藏在台北市北投區某禪寺廢棄金爐內的小冊子為證，不過，黃母也擔心冊子內容曝光，可能使兒子再被追訴；黃琪的律師說，希望小冊子內容附卷，掃描成電子卷證，以便日後調查、勘驗。

黃琪則說，他平時有用冊子記錄雜事的習慣，因與劉婦有大量現金往來，所以記帳於冊子內，他還說，因擔心劉婦未來發生事情時會牽連到他，所以預先留下帳本為憑證。

黃琪表示，母親今年1月除夕夜要他回台北吃年夜飯，他當天將冊子放在禪寺廢棄的金爐內，他有告訴母親這件事；黃琪說，禪寺存放著外公、外婆的骨灰，所以選擇那裡藏放，推測母親是為了救他才去禪寺找出這本冊子。