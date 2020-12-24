快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

「騙扁小子」詐女富商1億羈押 母親替兒子聲請交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

曾以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，今天因詐騙案獲高等法院輕判，台北地院審理他涉詐騙劉姓女富商1億元案，今天也提解黃開庭；黃琪母親出庭聲請黃交保，公訴檢察官認為黃是詐騙累犯主張續押，黃是否交保法官近日裁定。

黃琪的母親今天出庭對聲請具保停押表示意見，她提出黃琪一年多前藏在台北市北投區某禪寺廢棄金爐內的小冊子為證，不過，黃母也擔心冊子內容曝光，可能使兒子再被追訴；黃琪的律師說，希望小冊子內容附卷，掃描成電子卷證，以便日後調查、勘驗。

黃琪則說，他平時有用冊子記錄雜事的習慣，因與劉婦有大量現金往來，所以記帳於冊子內，他還說，因擔心劉婦未來發生事情時會牽連到他，所以預先留下帳本為憑證。

黃琪表示，母親今年1月除夕夜要他回台北吃年夜飯，他當天將冊子放在禪寺廢棄的金爐內，他有告訴母親這件事；黃琪說，禪寺存放著外公、外婆的骨灰，所以選擇那裡藏放，推測母親是為了救他才去禪寺找出這本冊子。

今天庭審，檢察官聲請傳喚劉姓婦人等4名被害人、關係人到庭作證，另聲請以證人身分詰問同案被告蘇姓男子，均獲法官准許，全案明年1月13日再開庭審理。

黃琪的母親(灰色套頭衣戴口罩者)今天聲請兒子具保停押。記記者王聖藜／攝影
黃琪的母親(灰色套頭衣戴口罩者)今天聲請兒子具保停押。記記者王聖藜／攝影

黃琪 詐騙

延伸閱讀

黎智英深夜獲釋 保釋條件嚴苛形同軟禁

坣娜嫁富商3年掀內幕 淚別亡母不做這件事

楊謹華生日黏富商尪曬愛 婚2年紀念日冒出「阿龍」

廖國棟想維護原民權益但延押 法官：推政策與羈押無關

相關新聞

助理掛名社群小編卻不會用電腦 桃6連霸議員涉詐千萬助理費

桃園市六連霸有「議會戰將」之稱的市議員舒翠玲，涉嫌以母親、哥哥及朋友當人頭詐領助理費980萬元被依貪汙等罪嫌起訴；檢方發...

勞金局弊案延燒 檢廉搜索群益投信約副總到案

勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示群益證券投資信託公司資產管理部專業副總經理謝志英等人，利用公司資金進場大量買進遠百...

挺韓大將被控向韓粉吸金 稱「斗內不必造冊」反告記者

鏡週刊今年4月間多篇報導指出，挺韓國瑜的直播主陳品宏「打著挺韓招牌，四處向韓粉吸金」，陳提告記者加重誹謗罪嫌。高雄地檢署...

從不及格到亞洲第一 反洗錢也成立「國家隊」

行政院洗錢防制辦公室今天在法務部舉行「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」新書發表會，由洗防辦執...

熟悉的「報到成功！」聲 未來法院開庭報到一刷就好

司法院為減少民眾在法院報到處等候的時間，並簡化行政作業流程，指定台灣高等法院、台北地方法院從28日起試辦當事人電子集中報...

涉貪遭起訴 桃市議員舒翠玲喊冤：天大的冤枉

國民黨籍桃園市議員舒翠玲因涉嫌利用家人當人頭詐領包含助理薪資等將近千萬元，今遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。舒翠玲下午喊冤是「天...

鉛中毒一人賠100萬沒誠意？呂世明喊冤：議員要7000萬

盛唐中醫診所中醫呂世明等3人涉嫌違反藥事法，遭台中地檢署起訴，呂獲20萬交保，昨天台中市議員張彥彤等人召開記者會，批評呂...

電視購物販售磷蝦油…涉影射調解血脂 購物專家等人遭訴

久保雅司公司2018年在富邦momo電視購物台，販賣超淨化南極磷蝦油，廠商黃惠玲、節目製作人蔣若雲、購物專家兼節目主持人...

桃市6連霸議會戰將舒翠玲 涉貪近千萬助理費貪汙罪起訴

桃園市6連霸、有「議會戰將」之稱的議員舒翠玲，涉嫌利用哥哥、媽媽及朋友當人頭，和擔任她辦公室的張姓先生，從2011年起向...

攔查違規騎士聞酒味...舉發才知是偵查隊小隊長

屏東縣內埔警分局偵查隊林姓小隊長本月22日晚間，騎機車行經屏東市崇德一路，轉彎未打方向燈，被巡邏員警欄下，他渾身酒味拒測...

影／拿雞排妹18歲寫真書打臉抽脂做壞 元和雅反擊求償300萬

藝人鄭家純（雞排妹）提告要求8年前她合作抽脂的高雄元和雅診所，撤掉門口柱子廣告照並賠150萬元。新聞曝光後，鄭家純昨天加...

婦人在耕莘醫院無障礙廁所滑倒骨折 洪山川挨告不起訴

一名患有慢性病的中年婦人，今年某日在耕莘醫院新店總院區洗手間滑倒，致大腿骨折，她認為院方事前清潔不足使她滑倒。事後又不積...

熱門新聞

台中七期豪宅區水溝發現一具男屍 警查身分聯絡家屬中

台南安平民宅路邊傳男子自焚死亡 警方釐清身分及死因

新北七旬老翁南下台南 女婿公寓前自焚身亡

金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押

金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

黃琪為愛騙不停可不入獄 高院：財團為討好權貴也有責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。