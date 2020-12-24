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從不及格到亞洲第一 反洗錢也成立「國家隊」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

行政院洗錢防制辦公室今天在法務部舉行「從不及格到亞洲第一：我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實」新書發表會，由洗防辦執行秘書蔡佩玲介紹內容；法務部長蔡清祥致詞說，去年6月在澳洲坎培拉舉辦評鑑，台灣差一點要降等，所幸洗防辦同仁不辱使命達標。

政務委員羅秉成說，我國1996年通過第一部反洗錢專法，但成績曾掉入亞洲「後段班」，於是重新做起；洗錢防制靠法務部、金管會2尊門神並不夠，行政院各部會加強協調更重要，口罩有「國家隊」，希望反洗錢也成立「國家隊」。

金管會政務副主委許永欽說，去年他在台灣高檢署任檢察官時，帶團去澳洲參加反洗錢評鑑，在評鑑前遭遇問題，打電話請示洗防辦主任、法務部政務次長陳明堂，陳告訴他「將在外、軍令有所不受」，要他隨機應戰，很感謝陳的授權。

具檢察官身分的洗防辦執秘蔡佩玲說，檢察官辦毒品案時，案件背後的犯罪所得更需查扣；原本今年要在國內召開大型反洗錢會議，受疫情影響只能線上開會，「從不及格到亞洲第一」是第一次將推動反洗錢工作點滴記錄下來的書冊，希望留住感同身受的台灣價值。

「從不及格到亞洲第一」由洗防辦歷屆同仁共同編篡，生動記錄參與評鑑人員的心路歷程，詳細記錄我國近20年籌備APG相互評鑑從不及格到符合國際規範、甚至達到「亞洲第一」的經過。

書本將跨部會整合的經驗及籌備的甘苦轉化為文字，提供見樹又見林的整體脈絡及思維，今年新冠疫情期間，洗防辦的許多國際活動都被迫取消，書冊於此時問市，更顯難能可貴。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
金管會政務副主委許永欽。記者王聖藜／攝影
金管會政務副主委許永欽。記者王聖藜／攝影
行政院洗錢防制辦公室執秘。記者王聖藜／攝影
行政院洗錢防制辦公室執秘。記者王聖藜／攝影
「從不及格到亞洲第一」新書發表會。記者王聖藜／攝影
「從不及格到亞洲第一」新書發表會。記者王聖藜／攝影
行政院政務委員羅秉成。記者王聖藜／攝影
行政院政務委員羅秉成。記者王聖藜／攝影

洗錢 法務部 檢察官

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