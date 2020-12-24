熟悉的「報到成功！」聲 未來法院開庭報到一刷就好

司法院為減少民眾在法院報到處等候的時間，並簡化行政作業流程，指定台灣高等法院、台北地方法院從28日起試辦當事人電子集中報到新制。司法行政廳法官張少威表示，未來民眾到法院開庭，只要「刷一下」即可報到。

張少威表示，電子集中報到新制特色包括可掃描傳票或身分證條碼報到，報到成功則提供開庭進度查詢，且多可庭期可一次完成報到；同時，一個案子二維條碼「一案到底」。張也說，若來開庭的民眾不會操作或有操作障礙，也有專人可輔助。

司法院副秘書長葉麗霞指出，現行的報到方式採人工紙本報到，新制推行後，法院通知書或傳票將列印二維條碼（QR CODE），當事人或訴訟關係人在自動電子報到機掃描通知書或傳票上的二維條碼即完成報到。如果法院審判系統有登載當事人的身分證號碼，也可以掃描身分證條碼方式完成開庭（調解）報到手續。

葉麗霞也特別指出，像是祕密證人、性侵被害人等「應受保護之人」，通知書或傳票將會指定法警是或其他處所，由法警或專人協助完成電子報到。