涉貪遭起訴 桃市議員舒翠玲喊冤：天大的冤枉

國民黨籍桃園市議員舒翠玲因涉嫌利用家人當人頭詐領包含助理薪資等將近千萬元，今遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。舒翠玲下午喊冤是「天大的冤枉」，表示哥哥罹有思覺失調症，狀態時好時壞，媽媽也當助理十多年，2年前中風住院，「不能因此否決家人做的一切說是人頭」，講到激動處一度哽咽，將在開庭審理時，全力捍衛自身清白。

舒翠玲說，法律並未規定不能請直系親屬當助理，她的媽媽擔任其助理「鄰里皆知」，協助辦公室清潔與庶務工作，也負責處理環保志工等鄰里團體事宜，有的時候忙發資料，連中午都沒吃飯，十多年來沒休假過1天，盡心為地方付出，大家都清楚。

舒說，孰料媽媽在2年中風住院，但卻被說是將媽媽當人頭？她完全不能理解。且母親出院之後，她不忍心讓媽媽繼續當助理，但媽媽復原狀況不錯，還是堅持要當助理。

再來舒翠玲的哥哥也被指控是人頭，舒說，哥哥患有思覺失調症，但狀態時好時壞，仍有不錯的工作能力，她知道精神病患就業率低，自己身為民代更要以身作則，給精障人士就業機會，「否則我有什麼資格去要求企業，也該如此對待所有精障人士」。