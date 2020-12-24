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涉貪遭起訴 桃市議員舒翠玲喊冤：天大的冤枉

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

國民黨籍桃園市議員舒翠玲因涉嫌利用家人當人頭詐領包含助理薪資等將近千萬元，今遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。舒翠玲下午喊冤是「天大的冤枉」，表示哥哥罹有思覺失調症，狀態時好時壞，媽媽也當助理十多年，2年前中風住院，「不能因此否決家人做的一切說是人頭」，講到激動處一度哽咽，將在開庭審理時，全力捍衛自身清白。

舒翠玲說，法律並未規定不能請直系親屬當助理，她的媽媽擔任其助理「鄰里皆知」，協助辦公室清潔與庶務工作，也負責處理環保志工等鄰里團體事宜，有的時候忙發資料，連中午都沒吃飯，十多年來沒休假過1天，盡心為地方付出，大家都清楚。

舒說，孰料媽媽在2年中風住院，但卻被說是將媽媽當人頭？她完全不能理解。且母親出院之後，她不忍心讓媽媽繼續當助理，但媽媽復原狀況不錯，還是堅持要當助理。

再來舒翠玲的哥哥也被指控是人頭，舒說，哥哥患有思覺失調症，但狀態時好時壞，仍有不錯的工作能力，她知道精神病患就業率低，自己身為民代更要以身作則，給精障人士就業機會，「否則我有什麼資格去要求企業，也該如此對待所有精障人士」。

舒翠玲講到家人時數度激動哽咽，她強調，自己每個月在員工薪資、勞健保與勞退等費用遠遠超過24萬之多，向檢察官提出許多證明與資料，幾乎是說破嘴，都不被檢方採信，今天得知遭起訴之後，更是感到「無語問蒼天」，相當無奈，並再三強調媽媽與哥哥擔任其助理，做了很多事，不該被否定稱是人頭，會持續捍衛自身清白。

國民黨籍桃園市議員舒翠玲因涉嫌利用家人當人頭詐領包含助理薪資等將近千萬元，今遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。舒翠玲下午喊冤是「天大的冤枉」。本報資料照
國民黨籍桃園市議員舒翠玲因涉嫌利用家人當人頭詐領包含助理薪資等將近千萬元，今遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。舒翠玲下午喊冤是「天大的冤枉」。本報資料照

薪資 貪汙

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