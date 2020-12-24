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鉛中毒一人賠100萬沒誠意？呂世明喊冤：議員要7000萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

盛唐中醫診所中醫呂世明等3人涉嫌違反藥事法，遭台中地檢署起訴，呂獲20萬交保，昨天台中市議員張彥彤等人召開記者會，批評呂沒有悔意，只想要每人賠償100萬了事。呂世明今天委由律師發布澄清聲明，強調沒有對金額預設立場，只因有聽聞議員對外放話，要求7000萬賠償，否則免談，他律師與被害人律師溝通時，產生誤會，事實上他對賠償金額沒有預設立場，特此澄清。

以下為呂世明委由律師代發的澄清聲明稿全文：

茲因張彥彤議員、國民黨台中市黨部前主委陳明振先生、及王邦安、周復興律師於昨日(民國109年12月23日)召開之記者會內容，存有諸多誤解及不實，本人羅閎逸律師謹代表當事人呂世明醫師出面，為澄清社會大眾及患者的疑慮，特提出以下幾點回應說明：

一、本案已起訴進入司法審判程序，呂醫師絶對配合、尊重司法，首先鄭重表明。

二、呂醫師就供應藥商將鉛丹誤用為水飛硃砂交付盛唐診所調劑，造成部分患者鉛中毒傷害等事實，均自始承認，供應藥商也承認是其提供錯誤的藥物給診所，但呂醫師視病猶親，對病患之傷害感同身受，絕對同意負責補償病患，並同時請律師敦促藥商對病患之傷害共同負責，目前全力謀求善後，絶無任何卸責、推諉情事。

三、呂醫師自案發後、覊押中、交保後均陸續透過診所職員與患者或家屬聯繫，積極尋求能當面致歉及協議善後補償事宜，絕無相應不理情事。無奈有些患者拒接電話；有的接了電話拒絕碰面；有的約好碰面嗣又拒絕，呂醫師只好暫停接觸患者，另與辯護律師商談後再找適當時機處理。至於部分患者為何會拒絕與呂醫師通話或碰面協商，是否受有心人士刻意影響，不得而知，但呂醫師絶對誠心誠意坦然面對司法審判，及持續盡全力與患者洽商和解補償。

四、藥商歐國樑於109年6月16日將鉛丹誤充為水飛硃砂提供予盛唐診所，此部分亦經歐國樑於偵查中承認，並載明於起訴書可稽。導致109年6月16日以後有服用水飛硃砂入藥之部分患者罹患鉛中毒，實為呂醫師始料未及，絶無故意傷害患者。

五、最後張議員提及呂醫師辯護律師有向其委任之律師表明他們家每人一百萬元賠償云云，純屬誤會並非事實，此僅是因張議員曾對外放話說至少要七千萬元，否則免談，呂醫師之辯護律師始與其委任之律師私下談及，建議是否雙方能善意理性溝通，若能於合理可行範圍洽商和解細節，辯護律師將盡速代為向當事人回報洽談，事實上呂醫師當時就和解金額並未授權，亦未預設立場，未來只要是患者所花費之醫療費用及合理的要求，呂醫師絶對負責到底，絶不逃避責任。

盛唐中醫診所醫師呂世明涉嫌違反醫療法遭檢方起訴，律師羅閎逸今天下午代呂發布澄清聲明稿。記者陳宏睿／攝影
盛唐中醫診所醫師呂世明涉嫌違反醫療法遭檢方起訴，律師羅閎逸今天下午代呂發布澄清聲明稿。記者陳宏睿／攝影

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