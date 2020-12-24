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電視購物販售磷蝦油…涉影射調解血脂 購物專家等人遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

久保雅司公司2018年在富邦momo電視購物台，販賣超淨化南極磷蝦油，廠商黃惠玲、節目製作人蔣若雲、購物專家兼節目主持人玉菲（本名李意菲）和來賓陳立儀，涉嫌影射產品具有「調節血脂」的健康食品功效，但產品未取得健康食品許可證，黃等3人遭依非法販賣健康食品罪嫌起訴，陳姓來賓則緩起訴處分。

此節目在2018年3月27至同年5月6日起，透過momo電視購物台向全台閱聽者推銷超淨化南極磷蝦油，黃、李、陳等3人在節目中稱「吃完以後...再去做檢驗...血糖值可以降的那麼漂亮...血壓正常...膽固醇等等也都降低...」蔣姓製作人則搭配「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」等字卡字幕。

起訴指出，黃等人涉嫌影射超淨化南極磷蝦油，具有「調節血脂」的健康食品保健功效，以每組2970元在電視上販售。

黃到案坦承，產品未取得健康食品許可證，蔣也坦承製作相關節目字幕，李姓主持人和陳姓來賓也承認在電視節目推銷產品。富邦公司林姓職員證稱，久保雅司委託販售產品，但沒有健康食品許可證。

檢察官認為，食品標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效，需要依照健康食品管理法規定，超淨化南極磷蝦油沒有取得健康食品許可證，在電視節目推銷販賣等行為，涉違反健康食品管理法，非法販賣健康食品罪嫌，黃等3人遭起訴，久保雅司、富邦公司依法科以罰金；陳緩起訴，支付公庫5萬元。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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