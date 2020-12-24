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桃市6連霸議會戰將舒翠玲 涉貪近千萬助理費貪汙罪起訴
桃園市6連霸、有「議會戰將」之稱的議員舒翠玲，涉嫌利用哥哥、媽媽及朋友當人頭，和擔任她辦公室的張姓先生，從2011年起向桃園市議會詐領包含助理薪資、春節慰問金，不實核銷高達980多萬元，桃園地檢署今年2月搜索聲押舒，經法院裁定200萬元交保，檢方今依貪汙等罪嫌起訴她。
桃園地檢署指派肅貪組檢察官陳淑蓉偵辦，今年2月18日發動搜索、聲押，法院裁定舒及張姓先生（均56歲）各200萬元交保；舒當時交保後受訪表示「我是冤枉的，謝謝大家關心」，完全沒有任何犯意，可能是在一些程序上有疏失，後續相信司法會還他公道。
桃檢指出，舒自1998年擔任桃園縣議會第14、15、16，17屆縣議員，改制後桃園市議會第1、2屆市議員，先生張男則是她辦公室主任。舒、張涉嫌從2011年1月起，利用議員職務上機會，以舒有思覺失調症的哥哥、中風的母親，在市場賣水果及內衣的陳姓、林姓友人當人頭助理。
張負責保管人頭助理的存摺、印鑑，製作4人的不實聘書、議員自公費助理遴聘異動表，由舒翠玲簽名，讓議會誤認她確實有在2011年1月、2013年9月、2014年5月，及2018年12月有聘用該4人，按月核發議員公費助理薪資，包括機關補助健保費、勞保費及勞工退休提撥費，春節慰勞金到戶頭。
張提領後每月會給陳女3000元至5000元不等的人頭費用；檢方統計，舒多年來詐領高達980 萬 3037 元，經偵辦10個多月，今天偵結依貪汙、偽造文書等罪嫌，起訴舒翠玲、張男，以及林姓、陳姓人頭一共4人。
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