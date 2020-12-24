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挺韓大將被控向韓粉吸金 稱「斗內不必造冊」反告記者
鏡週刊今年4月間多篇報導指出，挺韓國瑜的直播主陳品宏「打著挺韓招牌，四處向韓粉吸金」，陳提告記者加重誹謗罪嫌。高雄地檢署查出，記者依爆料人提供的截圖及影片，認定陳品宏以韓的青年軍總召對外發言、募款，卻沒公開帳冊說明款項去處，沒逾越合理評論，處不起訴。
PTT名人「四叉貓」今年9月間轉貼Youtuber聊天頻道的「斗內（Donate，意指贊助）」排行榜，陳品宏被列為榜首，依四叉貓使用的第三方網站統計，截至本月22日，陳品宏獲斗內的金額累積達220萬。記者透過臉書傳訊息，詢問陳品宏對於不起訴的看法，但顯示無法傳訊。
陳品宏提告指出，鏡週刊的張姓女記者今年4月27日撰寫「挺韓大將坑韓粉」共5篇系列報導，內容提及「把韓國瑜當成搖錢樹，到處吸金斂財」、「許多曾經上當的韓粉紛紛跳出來指控陳的惡行」等語，都已對他人格評價、社會地位產生負面影響，足以損害名譽，認定女記者涉加重誹謗罪嫌。
張姓女記者應訊供稱，有聯絡相關的韓國瑜支持者及跟陳品宏共事的韓國於青年軍做查證，接受訪談的人說法都一致，證實陳有用韓國瑜名義募款，且打著韓國瑜青年軍名義，會讓人以為他在幫韓募款，還有訪問1名華僑，說陳去美國參加活動，也打著韓青年軍名義去募款吃飯。
陳品宏應訊稱，「我在直播時有提到我是支持韓國瑜，而直播獲得粉絲斗內的款項，是我自己收入，沒有必要造冊公告」。
檢方認為，陳品宏既然在總統選舉以韓國瑜青年軍總召名義對外發言，向群眾募款的行為攸關公益，當然可受公評，且記者依據爆料者的說法、提供截圖影片，認定確實有韓粉認為陳品宏對外收款求贊助，卻沒公開帳冊說明款項去處，有帳目不清、吸金之嫌，而報導韓粉質疑陳斂財，不是憑空杜撰，也沒逾越合理評論原則，基於言論自由，難認有惡意誹謗之嫌。
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