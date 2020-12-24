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攔查違規騎士聞酒味...舉發才知是偵查隊小隊長

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔警分局偵查隊林姓小隊長本月22日晚間，騎機車行經屏東市崇德一路，轉彎未打方向燈，被巡邏員警欄下，他渾身酒味拒測，警方依法舉發，才發現竟是自家人。屏東縣今年至今累計發生3起員警酒駕事件。

屏東縣警局指出，林姓員警酒駕拒測，行為屬實，記一大過處分並調整職務懲處，追究偵查隊長、分局長等人責任。

屏東縣今年至今共發生3起員警酒駕事件，今年8月下旬枋寮分局江姓員警休假外出買東西，遭警方攔查，還一度跑給警方追，派出所員警還受傷，江姓員警酒測值達0.8mg/L；今年9月中旬，曾姓員警休假，騎機車途中發生車禍，輕傷，曾姓員警酒測值達0.52mg/L；今年12月22日林姓員警騎機車未打方向燈遭攔查，酒駕拒測。

屏東縣警局，三起員警酒駕案件，都已調職處分，去年發生兩起員警酒駕，重申「酒駕零容忍」，警察身為執法者，應具備更高的法律認知，以嚴謹的守法觀念自我要求符合民眾期待，警職人員酒後駕車是社會大眾所不能容忍，一旦發生將嚴重影響警譽，不可不慎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣政府警察局。記者劉星君／翻攝
屏東縣政府警察局。記者劉星君／翻攝

屏東縣 酒駕 酒測

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