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拿雞排妹18歲寫真書打臉抽脂做壞 元和雅反擊求償300萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

藝人鄭家純（雞排妹）提告要求8年前她合作抽脂的高雄元和雅診所，撤掉門口柱子廣告照並賠150萬元。新聞曝光後，鄭家純昨天加碼貼文稱「在元和雅做壞了」，診所氣得今天上午委由律師向高雄地院遞狀，指她寫真書明明寫感謝診所，已傷害診所形象並違反合約內容，求償名譽損失300萬。

鄭家純昨天臉書PO僅穿內衣的性感背影照，發文「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。」

元和雅委請的律師葛光輝今拿出鄭家純「十八歲的禮物」寫真書，翻到她長腿照片，還寫下「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊！」強調照片是抽脂手術後拍攝，她的曲線非常完美、穠纖合度，診所不理解為何她說「做壞了」。

元和雅提告指出，鄭家純2012年擬發行個人寫真，便與診所洽談醫美服務，當年3月21日雙方簽訂肖像權發表合約，由診所提供醫美整形療程、委請她當見證人配合提供手術前、術後的照片，讓診所刊登使用；當時替鄭家純做「大腿環抽（內側、外側、後側、前側）」，抽脂完她就展開拍攝，同年8月出版「十八歲的禮物」。

元和雅也指，根據雙方合約第4條規定，「乙方不得有任何傷害甲方或主治醫師形象之情事」，否則診所可終止合約，鄭家純也須賠償診所因此蒙受的形象及名譽損失。

葛光輝表示，寫真書有修長雙腿照，並標註感謝元和雅，可見鄭家純應對抽脂手術成果十分滿意，難認定有「做壞了」，但她在臉書發表不實文字，加上追蹤人數達67萬多人，使元和雅蒙受名譽及形象損壞，也破壞契約，依契約請求300萬損失。

鄭家純昨天貼文稱「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。」。圖／翻攝鄭家純臉書粉專
鄭家純昨天貼文稱「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。」。圖／翻攝鄭家純臉書粉專
鄭家純提告要求元和雅診所將門口貼有她照片的廣告柱撤下，並求償150萬，引發雙方互訟。記者林伯驊／攝影
鄭家純提告要求元和雅診所將門口貼有她照片的廣告柱撤下，並求償150萬，引發雙方互訟。記者林伯驊／攝影
律師葛光輝拿出鄭家純「十八歲的禮物」寫真書，佐證並非如她臉書稱抽脂「做壞了」。記者林伯驊／攝影
律師葛光輝拿出鄭家純「十八歲的禮物」寫真書，佐證並非如她臉書稱抽脂「做壞了」。記者林伯驊／攝影
元和雅委請律師葛光輝今天到高雄地院遞狀，對鄭家純民事求償300萬。記者林伯驊／攝影
元和雅委請律師葛光輝今天到高雄地院遞狀，對鄭家純民事求償300萬。記者林伯驊／攝影
鄭家純「十八歲的禮物」寫真書有長腿照片，還寫下「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」。記者林伯驊／攝影
鄭家純「十八歲的禮物」寫真書有長腿照片，還寫下「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」。記者林伯驊／攝影

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