快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首例鯨豚騷擾案處分確定 遊艇衝撞鯨豚緩起訴罰2萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

海委會海洋保育署指出，日前發生在宜蘭龜山島海域遊艇衝撞鯨豚的騷擾案，引起社會大眾高度關注，成為全國首例因涉嫌違反野保法騷擾鯨豚遭移送的案例。經宜蘭地方檢察署偵辦結果，全案依違反野生動物保育法，緩起訴1年確定，並向公庫支付2萬元。

海保署說，今年8月初在宜蘭龜山島周邊海域，一艘遊艇以高速行駛的方式接近鯨豚群，讓原本在水面穩定游動的鯨豚群，突然改為下潛，疑似對鯨豚造成騷擾，案發當時被另一艘賞鯨船上的民眾以手機錄影存證。宜蘭縣府在接獲民眾檢舉影片後，立刻會同海巡署進行蒐證調查後移送，海保署也在第一時間提供鯨豚騷擾行為分析報告給檢方。

經宜蘭地方檢察署偵查結果，此案所提供點力相關事證明確，且行為人也坦承不諱，但經審酌行為人犯後態度良好，深具悔意，且所犯野生動物保育法第42條第1項第1款騷擾保育類野生動物罪，處緩起訴處分1年確定，並向公庫支付2萬元。

海保署表示，過往在海上發生疑似鯨豚騷擾事件時，常因為發生時間及過程短暫，如果僅以片段的行為照片蒐證，並無法客觀的對事實過程進行騷擾行為判斷。這次鯨豚騷擾案由於有現場熱心的民眾協助提供完整過程的錄影畫面給檢警，因此讓檢方可據此事證順利完成偵查及進行處分，所以在案發第一時間透過民眾協助蒐集完整證據，對案件後續偵辦十分重要，呼籲民眾遵循友善賞鯨規範，以免觸法。

海保署說，如果民眾在海上發現有疑似違法行為發生，可協助拍下完整過程的影片，向在地縣市政府海洋保育主管單位、海洋保育署反映，或撥打海巡118專線，提供蒐證的影片檢舉。

今年8月初於宜蘭龜山島海域發生的遊艇衝撞鯨豚事件。海保署提供
今年8月初於宜蘭龜山島海域發生的遊艇衝撞鯨豚事件。海保署提供

鯨豚 海巡署 龜山島

延伸閱讀

影／女副總捐百萬換緩起訴 千分物資年終送給弱勢家庭

承億文旅涉詐暖冬補助45.7萬 中檢緩起訴女副總等62人

影／高雄辦毒品防制研討會 發表緩起訴多元處遇模式

蔡依林突懷孕挺肚產子？網驚：太震撼！

相關新聞

黃琪為愛騙不停可不入獄 高院：財團為討好權貴也有責

12年前以塔羅牌訛騙前總統陳水扁的黃琪，因假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試...

拿雞排妹18歲寫真書打臉抽脂做壞 元和雅反擊求償300萬

藝人鄭家純（雞排妹）提告要求8年前她合作抽脂的高雄元和雅診所，撤掉門口柱子廣告照並賠150萬元。新聞曝光後，鄭家純昨天加...

不爽被摸下體求歡！他打死同性友人在遺體旁和女友嘿咻

男子簡萌佑不滿有同志傾向的蕭姓友人酒後撫摸生殖器求歡，憤而徒手或拿燈管、金屬桌腳毆打蕭致死，不顧蕭倒臥床下，還和女友嘿咻...

攔查違規騎士聞酒味...舉發才知是偵查隊小隊長

屏東縣內埔警分局偵查隊林姓小隊長本月22日晚間，騎機車行經屏東市崇德一路，轉彎未打方向燈，被巡邏員警欄下，他渾身酒味拒測...

他看直播被誤認小王！人夫拿獵槍「把路人當動物射殺」

排灣族男子邱軒銘前年懷疑妻子外遇，他騎車外出尋找妻子時，見藍姓男子在汽車內看手機直播，以為是「小王」，氣得拿改造獵槍朝駕...

婦人在耕莘醫院無障礙廁所滑倒骨折 洪山川挨告不起訴

一名患有慢性病的中年婦人，今年某日在耕莘醫院新店總院區洗手間滑倒，致大腿骨折，她認為院方事前清潔不足使她滑倒。事後又不積...

全國首例鯨豚騷擾案處分確定 遊艇衝撞鯨豚緩起訴罰2萬

海委會海洋保育署指出，日前發生在宜蘭龜山島海域遊艇衝撞鯨豚的騷擾案，引起社會大眾高度關注，成為全國首例因涉嫌違反野保法騷...

陳盈潔教唆偽造本票不認罪 檢：大姊曾說這是偽造文書

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但...

黃琪為追求醫生到處騙獲減刑 高院：揭富商豪門經濟特權

黃琪假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙凱基證券期貨交易手續費差價、佯國泰集團親戚試駕太古集團超跑、冒周姓前醫師男友...

影／模擬法庭國民法官審殺母案 精神科醫師出庭作證

國民法官法2023年元旦上路，新北地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，依新法規定選任6名國民法官，選用「男子酒後弒母」涉犯...

最高法院「挺扁」法官被指收賄提告自清 判決出爐

營造商王吉盛不滿工程弊案的判決，撰文點名最高法院法官黃瑞華收賄40萬元美金，文章PO上網路，黃提告自清，檢方起訴王；王辯...

遭警按喇叭竟搖下車窗嗆「有牌的流氓」 男認罪換緩刑

趙姓男子今年初傍晚開車行經新竹縣市區，因變換車道沒打方向燈，遭後方執行解送人犯的警方巡邏痾按喇叭示警，不料，趙卻心生不滿...

熱門新聞

影／北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

台中毒犯燒中華路夜市 患精神疾病獲減刑

妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押

雞排妹提告下架18歲抽脂廣告照 診所出面怒拒將反告

影／驚悚瞬間曝光！公車司機闖紅燈 24歲警慘遭撞飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。