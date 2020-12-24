全國首例鯨豚騷擾案處分確定 遊艇衝撞鯨豚緩起訴罰2萬

海委會海洋保育署指出，日前發生在宜蘭龜山島海域遊艇衝撞鯨豚的騷擾案，引起社會大眾高度關注，成為全國首例因涉嫌違反野保法騷擾鯨豚遭移送的案例。經宜蘭地方檢察署偵辦結果，全案依違反野生動物保育法，緩起訴1年確定，並向公庫支付2萬元。

海保署說，今年8月初在宜蘭龜山島周邊海域，一艘遊艇以高速行駛的方式接近鯨豚群，讓原本在水面穩定游動的鯨豚群，突然改為下潛，疑似對鯨豚造成騷擾，案發當時被另一艘賞鯨船上的民眾以手機錄影存證。宜蘭縣府在接獲民眾檢舉影片後，立刻會同海巡署進行蒐證調查後移送，海保署也在第一時間提供鯨豚騷擾行為分析報告給檢方。

經宜蘭地方檢察署偵查結果，此案所提供點力相關事證明確，且行為人也坦承不諱，但經審酌行為人犯後態度良好，深具悔意，且所犯野生動物保育法第42條第1項第1款騷擾保育類野生動物罪，處緩起訴處分1年確定，並向公庫支付2萬元。

海保署表示，過往在海上發生疑似鯨豚騷擾事件時，常因為發生時間及過程短暫，如果僅以片段的行為照片蒐證，並無法客觀的對事實過程進行騷擾行為判斷。這次鯨豚騷擾案由於有現場熱心的民眾協助提供完整過程的錄影畫面給檢警，因此讓檢方可據此事證順利完成偵查及進行處分，所以在案發第一時間透過民眾協助蒐集完整證據，對案件後續偵辦十分重要，呼籲民眾遵循友善賞鯨規範，以免觸法。