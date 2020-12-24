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陳盈潔教唆偽造本票不認罪 檢：大姊曾說這是偽造文書

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但最高法院撤銷、發回更審。高院更一審今辯論終結，陳盈潔仍否認犯罪，高等檢察署公訴檢察官則指大姊陳乃嘉並不欠錢，若非陳盈潔「溫情攻勢」怎會改變立場？

陳盈潔（67歲）以在廈門從事演藝事業為由，向男子邱湖商借200萬元，後來追加到280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，事後被邱控偽造有價證券。

陳乃嘉一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。一審認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票，判3年2月刑。

案件上訴，高院認為依陳乃嘉的證詞，她會在本票上偽簽小妹的姓名、身分證字號，是應邱的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券，改判無罪。

但最高法院指出，二審只憑陳乃嘉前後相異證詞中的部分內容，就認為陳乃嘉是聽從邱湖的指示而偽造本票做擔保，判決理由欠備。最高院認為，陳盈潔不否認在陳乃嘉一開始拒絕偽造本票時，有對陳乃嘉施加心理壓力、動之以情，高院卻未審酌，也沒比較相關事證查明陳盈潔的言詞是否影響、促成陳乃嘉犯罪，因此撤銷發回。

高院更一審今開庭時，陳盈潔解釋本票雖是280萬元，但實際上只拿到卅餘萬，其餘的金額都是過往的借款，邱湖稱80萬是陳郁心要的，若真如此，根本不夠。陳盈潔對於實際借了多少錢交代不清，審判長質疑「怎麼會不記得？妳的目的是借錢啊！」，她答「我覺得我沒有犯罪」。

陳盈潔的律師辯護，陳乃嘉的心理壓力是事實，但陳乃嘉會簽陳郁心的名字則是應邱湖要求，和陳盈潔沒有關係。

檢察官表示，要借錢的是陳盈潔、不是陳乃嘉，邱湖因認為多一個人簽本票可多一分保障，所以希望要有共同發票人，若不如此際不出借，「受影響的是陳盈潔」。陳乃嘉曾拒絕簽名，並說「這是偽造文書」，邱湖不借錢，陳盈潔發牢騷、不甘心。

陳盈潔曾抱怨「姊姊也幫不了忙、弟弟也幫不了忙，家是我養的。」，自認辛苦不獲家人體諒；檢方認為陳盈潔的訴苦對象是大姊，當然是希望陳乃嘉幫忙，陳乃嘉才改變拒簽立場。

陳盈潔。圖／聯合報系資料照片
陳盈潔。圖／聯合報系資料照片

檢察官 偽造文書 律師

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