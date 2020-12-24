影／模擬法庭國民法官審殺母案 精神科醫師出庭作證

國民法官法2023年元旦上路，新北地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，依新法規定選任6名國民法官，選用「男子酒後弒母」涉犯殺人案模擬審判，並由現任精神專科醫師擔任鑑定證人出庭作證，讓模擬法庭更加擬真。

為使審、檢、辯方和民眾熟悉國民法官新制，累積操作經驗，新北地院今天起連續2天舉辦國民法官模擬法庭演練，實際運作「起訴狀一本、卷證不併送、檢辯互為證據一次性開示」等新制。

模擬法庭挑選新北市三重區王姓男子凌晨酒後返家與母親發生爭吵，拿房間內花瓶重擊母親頭部，並持利刃逞凶，王母因失血過多休克身亡，王男行凶後打電話給胞姊稱母親已死亡，胞姊返家見母親陳屍臥室後報警。

此案因王男到案後供稱，因吸食強力膠及喝酒後，與母親為了迎娶大陸新娘一事發生爭執才會行凶，是否因吸膠及飲酒導致精神障礙或心智缺陷，辯護人主張被告案發當時受到精神疾病的影響，適用刑法59條予以減刑。

法院邀請台北市立聯合醫院松德院區精神專科醫師游正名擔任精神鑑定鑑定證人到庭作證，接受檢辯雙方交互詰問及法官、國民法官訊問。

「打造讓國民法官看得懂、聽得懂的審判環境。」司法院秘書長林輝煌今天出席由檢方挑選弒親殺人案的模擬法庭，他表示，法官、檢察官、辯護人要以淺白的用語來進行審判程序，而國民法管對法令有疑惑之處，也可用請求事宜來詢問審判長，而職業法官及國民法官最後都必須依據法令來審判，辯論終結後，國民法官和職業法官會投票表決來決定被告有罪與否及判多重的刑期。

林輝煌強調，6位出庭的國民法官其人數是職業法官的兩倍，相信判決的結果會更符合國民的期待。