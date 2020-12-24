他看直播被誤認小王！人夫拿獵槍「把路人當動物射殺」

排灣族男子邱軒銘前年懷疑妻子外遇，他騎車外出尋找妻子時，見藍姓男子在汽車內看手機直播，以為是「小王」，氣得拿改造獵槍朝駕駛座開一槍，鋼珠貫穿藍左胸卡在下巴，所幸送醫撿回一命；法院批他「把路人當動物射殺」，一審依殺人未遂罪判刑6年，二審改判5年8月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，邱軒銘2016年花1萬5000元購買土造長槍，另購入鋼珠、喜得釘作為底火，平常用來打獵；他2018年7月11日晚間認為妻子頸部上有2處吻痕，懷疑妻子另交男友，兩人發生爭執，妻子憤而離家。

邱軒銘見妻子遲遲未歸，騎車外出找人，他見一輛汽車發動引擎停在路旁，就懷疑妻子和男友在車內幽會，醋勁大發，氣得回家拿獵槍、底火後，返回車輛停放處，他靠近駕駛座平舉獵槍瞄準坐在車內的藍。

邱軒銘未確認妻子是否在車內，只因藍未依指示搖下車窗，反而踩油門想離去，他便朝駕駛座開一槍，鋼珠射穿車窗玻璃，擊中藍的左上臂，貫穿左胸射入下巴，鋼珠最後卡在下巴內，所幸藍送醫撿回一命。

邱坦承犯行，也承認不認識車內的人，案發後也沒有發現妻子和藍有不正當男女關係；藍作證指出，他不認識邱或邱妻，當天他開車沿著住家附近找尋可接收手機訊號的地方，多次更換地點，才會停在案發地，他當時在車上看手機直播。