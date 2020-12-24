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不爽被摸下體求歡！他打死同性友人在遺體旁和女友嘿咻
男子簡萌佑不滿有同志傾向的蕭姓友人酒後撫摸生殖器求歡，憤而徒手或拿燈管、金屬桌腳毆打蕭致死，不顧蕭倒臥床下，還和女友嘿咻，一審依傷害致死罪判刑9年，二審改判6年4月，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，簡萌佑經蕭姓友人的介紹從事房仲工作，蕭還租房子給他住；2017年12月23日凌晨，兩人相約在租屋處飲酒，數杯威士忌下肚，準備入睡的簡萌佑被蕭伸手摳手臂，挑逗、撫摸生殖器，簡萌佑撥開蕭的手表示「我不喜歡」，但蕭仍不罷手，還發出淫蕩聲音。
簡萌佑見蕭酒醉意識不清，多次用手、腳、燈管、金屬桌腳痛毆蕭，時間長達4小時，導致蕭傷重身亡；簡萌佑不顧蕭倒臥床下，還和女友發生性關係，直到下午睡醒發覺蕭有異狀，才由簡的女友報警。
簡萌佑坦承犯行，供稱不滿蕭多次撫摸下體又屢勸不聽，才會動手打人；台中地院一審依傷害致死罪判刑9年，台中高分院二審認為，簡萌佑和蕭交情非淺，蕭也對簡不薄，簡犯案手法暴戾，但考量他和被害家屬達成和解，也已賠償3萬元，改判6年4月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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