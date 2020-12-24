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黃琪為愛騙不停可不入獄 高院：財團為討好權貴也有責

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

12年前以塔羅牌訛騙前總統陳水扁的黃琪，因假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車、冒名租屋，台北地院依詐欺得利罪判1年2月徒刑、行使偽造私文書罪處4月得易科罰金之刑。高等法院認為權貴不察也有責任，合併判6月徒刑，得易科罰金。

其中，訛詐凱基證券手續費部分判刑3月，此罪定讞；騙太古集團使用Audi A8處4月徒刑、偽造周姓年男友署押而租屋減為3月，皆得易科罰金並上訴。審判長周盈文特別指出，凱基證券和太古汽車為討好權貴，沒有盡查證義務，也有責任，而黃琪（28歲）已賠償損失，希望他認真面對荒唐的過去，去尋找美好踏實的生活。

黃琪本名黃照岡，曾有「騙扁少年」稱號，多次假冒名媛身分使詐。今年4月，檢調查辦他假冒香港首富李嘉誠的秘書向中衛公司詐取上萬片口罩，黃因涉洗錢、詐欺罪而羈押台北看守所。

黃2016年自稱是宋學仁的秘書，謊稱要幫宋代操期貨，向證券商要求手續費打對折，券商誤信，給他貴賓價。此外，黃琪也假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，向車商高層要求試駕旗艦車款，詐得車商提供一輛市價破400萬元的Audi A8超級跑車駕駛10天又21小時；他還以前男友、周姓醫師名義向人承租房舍。

高院審理時，黃琪不爭執本案事實，但強調對方「沒有實質上的財產損害」。黃的律師閻道至請求法院調查凱基證券經理職務能給的折扣有多少？是否有給其他客戶低於本案的折扣？此外，Audi A8跑車部分因不是營業用車，應無法用出租的價格認定犯罪所得。

黃琪向合議庭法官訴苦自己「很可悲」，要為這樣的事情答辯，並解釋沒有告訴周姓前男友自己的身分，怕因他「避之惟恐不及」。黃說，這個案子已過了4年，回過頭來看，想苛責自己的是「現在看來值不值得？」，只為了一個對象，從詐騙飯店到這個案子，能不後悔？他說自已是一個那麼傻的人，為了周姓男友而搞出這些事來。

但受命法官質疑「周否認與你交往啊！」，黃琪支吾兩人曾在一起3、4個月，他只要遇上愛他的人、只要愛他10%，就會全心全意愛他。審判長在盤點量刑因子時，詢問黃琪的工作，他回答「平時在陪伴他人...」；審判長疑惑「什麼陪伴？是性交易嗎？」，黃琪遲疑說「不知如何啟齒」。

黃琪在辯論終結時，哭訴「想對國家說『我醒過來了』」，自己傻了那麼久，我想多愛自己一點」，認為不該為了追求感情再去做不理智的事。黃琪的陳述雖與案情無關，審判長周盈文仍讓他說完，最後說「祝福你找到真愛」。

審判長今宣判時，指凱基證券損失的1萬多元手續費、太古汽車的8萬餘元跑車使用費已受償，而黃琪冒名租屋是為了追求周姓前男友、搏好感，指一審量刑過重。但審判長也告誡黃，用謊言包裝、逃避現實與真相，終將被拆穿。

黃琪假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車，吃上詐欺得利等罪。台灣高等法院辯論終結時，黃琪哭訴「想對國家說『我醒過來了』」。圖／取自黃照岡部落格
黃琪假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車，吃上詐欺得利等罪。台灣高等法院辯論終結時，黃琪哭訴「想對國家說『我醒過來了』」。圖／取自黃照岡部落格

黃琪 跑車 Audi

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