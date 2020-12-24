最高法院「挺扁」法官被指收賄提告自清 判決出爐

營造商王吉盛不滿工程弊案的判決，撰文點名最高法院法官黃瑞華收賄40萬元美金，文章PO上網路，黃提告自清，檢方起訴王；王辯稱無罪，但無法舉證法官收賄，台北地院審理，依散布文字誹謗罪判王應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

黃瑞華在法界被認為有特定政治主張，2006年她擔任宜蘭地院院長期間，投書媒體認為前台灣高檢署查緝黑金行動中心偵辦前總統陳水扁，有違憲之虞，應聲請釋憲，被當年的司法院長翁岳生關切，黃說她有言論自由。

大台北地區下水道工程「龍形隧道」多年前傳出弊案 ，檢方起訴官商，但歷審都判無罪，王吉盛是競標相關廠商，2011年撰文指許多法官都「男盜女娼」、「有錢判生」，具體點名審理工程弊案的黃瑞華收賄。

王吉盛2011年10月在美國休士頓發文指黃瑞華收賄，並發表「黃瑞華法官拿了40萬美元的賄款之後，居然把『總價決標』曲解成『總價結算』」文章，同月再發表「黃瑞華在1996年9月13日做成有錢判生的無罪判決」文章。

2012年6月，王吉盛發文指「黃瑞華寫這種文章，旨在掩飾她在板橋地院，審理『龍形隧道工程弊案』收賄40萬美金面臨東窗事發困境之苦肉計」，同年8月發文指「黃瑞華自以為在1996年間神不知鬼不覺地拿了賄款40萬美金，導致本人措手不及於2006年流落海外」，文章PO網，黃瑞華提告，王被起訴。