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高雄男交通違規車牌被查扣 壓克力板噴漆自造車牌判3月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

高雄市38歲張姓男子所有的轎車因逾期檢驗，經監理機關註銷牌照，因交通違規遭查扣，他竟異想天開，以壓克力板及噴漆方式，偽造兩面車牌，並懸掛在自家轎車上，上月14日晚間7時經國道1號安定交流道附近北上車道遭攔檢查獲，張坦承犯行，台南地院認他犯行使偽造特種文書罪，累犯，處3月徒刑，可上訴。

張是名工人，前年間因公共危險案件，經高雄地院判處5月徒刑確定，去年7月底才執行徒刑完畢。未料，他因轎車逾期檢驗，經監理機關註牌照，今年間因交通違規遭查扣。

張10月間突發奇想，竟以壓克力板、噴漆的方式，偽造車牌2面後，大剌剌的懸掛自家轎車上頭。直至11月14日晚間7時，他開車行經國道1號公路北向車道309.6公里處，為警攔查，被國道八隊查獲後，移送法辦。

台南地院審酌，張犯罪動機、目的、手段，且所為足生損害於公路監理主管機關對車籍資料管理的正確性，並衡及其犯罪後坦承犯行態度，及智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處3月徒刑，可易科罰金。

張姓男子異想天開，以壓克力板及噴漆方式，偽造兩面車牌，並懸掛在自家轎車，還開車上國道，被警方查獲送辦，台南地院處3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
張姓男子異想天開，以壓克力板及噴漆方式，偽造兩面車牌，並懸掛在自家轎車，還開車上國道，被警方查獲送辦，台南地院處3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

國道 交通違規 車道

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