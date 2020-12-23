香港大時代吸金 2犯嫌移送地檢複訊
香港籍男子瞿偉平，涉嫌在台成立「台灣時代資產管理顧問」、「台灣億高有限公司」，假借投資黃金白金名義，謊稱保本配息，年息高達43%，號召招不特定投資人吸金上億元，違反銀行法；台北地檢署檢察官陳立儒今天指揮調查局搜索約談3人到案，台灣時代資產管理顧問公司登記負責人林瑞彬、台灣億高總經理黃煥晴晚間移送地檢署複訊，不排除強制處分。
瞿偉平與台灣億高公司總經理曾太康都是港籍人士，目前人在境外未到案，遭約談的是台灣時代資產管理顧問公司登記負責人林瑞彬、台灣億高總經理黃煥晴、曾太康特助段人維。
據調查，瞿偉平是香港大時代貴金屬公司、中國億高金業、台灣時代資產管理顧問、台灣億高公司實際負責人。2016至2018年間，台灣時代資產公司以隨機打電話方式，邀請投資人參加說明會，由黃煥晴擔任主講人，宣稱香港大時代公司受香港證監會控管，從事國際現貨黃金白銀買賣。
投資人若以每單位1萬美金入會，不但可以保本配息，且年息高達9至43%，閉鎖期為1年，若招攬下線入會，還可獲獎金，吸金超過上億元。
此外，檢調清查，曾太康還指示段人維，以台灣億高公司名義，向不特定民眾鼓吹販售「實體黃金」專案，每單位投資金額為3萬美金，保證獲利配息，年息高達9%，若拉下線入會，年息可調高至18%，吸金上千萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言