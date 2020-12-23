勞金局弊案統一投信交保 北檢提抗告

台北地檢署偵辦勞金局炒股弊案，檢方陸續收押勞金局投資組前組長游迺文與業者共5人後，前天再約談統一投信公司資深副總經理闕志昌，統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業等4人，同時向法院聲請羈押；北院審酌後，裁定闕志昌等4人各以30至250萬元不等交保，北檢不服，今天提起抗告。

檢方認為，闕志昌等人與游迺文為共犯，與同案被告均犯證券投資信託及顧問法等重罪，闕等人被拘提前，緊急刪除手機內犯罪證據，有滅證之實，相關人涉重罪且有逃亡之虞，有必要聲請羈押禁見。

北院裁定指出，闕志昌等4人涉犯特別背信等罪，據檢察官提出事證，足認犯罪嫌疑重大，但他們涉犯其餘罪嫌，檢察官卻未釋明。闕等人均有固定工作、居所及須扶養之人，偵查卷內資料，未見有逃亡動機及意圖，難認有逃亡之虞。

關於炒股案部分案情，闕志昌等4人供述有出入，且有人已刪除手機內容，有勾串之虞，所涉犯罪固然危害我國勞動基金利益，有羈押之原因，但考量相關事證已扣案，經斟酌比例原則，命4人具保併限制出境、出海、住居即可。